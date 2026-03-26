Hospitalizado un hombre tras sufrir un aparatoso accidente en un pueblo de Burgos

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Un hombre de 56 años resultó herido en la noche del miércoles a raíz de un aparatoso accidente de tráfico en el kilómetro 6 de la carretera BU-V-6222, en el término municipal de Basconcillos del Tozo. Según informa el 112, el varón circulaba en una furgoneta que acabó volcando y precipitándose por un barranco.

Una llamada a la sala de operaciones del 112 a las 22:58 horas puso en alerta a los servicios de Emergencias. Aparte de avisar a la Guardia Civil de Tráfico y al Sacyl, también se requirió la presencia del Cuerpo de Bomberos de Burgos.

Con un equipo médico del Punto de Atención Continuada (PAC) de Aguilar de Campoo (Palencia) en el lugar de los hechos, finalmente se procedió a su traslado hospitalario del herido en ambulancia de soporte vital básico.

Por otro lado, una mujer de unos 55 años tuvo que ser asistida este jueves en la capital burgalesa tras ser arrollada por un turismo a la altura del número 33 de la calle Madrid.

Tal y como indica el 112, el atropello se produjo en torno a las 11:30 horas y se solicitó la intervención del Sacyl para atender a la herida. También, como es habitual en estos casos, el aviso se extendió a la Policía Local y Nacional.