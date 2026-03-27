Semana Santa 2026: Se esperan 272.000 desplazamientos por las carreteras de Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Las carreteras de la provincia de Burgos soportarán 272.000 desplazamientos durante la Operación Especial de Tráfico de Semana Santa 2026, un periodo en el que la vigilancia se intensificará desde la tarde del viernes 27 de marzo hasta la medianoche del lunes 6 de abril y en el que uno de los momentos de mayor complicación volverá a situarse en el Lunes de Pascua, coincidiendo con el regreso de los conductores de aquellas comunidades autónomas en las que esa jornada sigue siendo festiva.

Ese cierre de la operación es especialmente sensible en la red viaria burgalesa por su condición de paso en varios de los grandes itinerarios de vuelta hacia el País Vasco, Navarra, La Rioja y otros puntos del norte peninsular. De hecho, la Dirección General de Tráfico concentra para ese lunes buena parte de las medidas de regulación en la provincia, con restricciones a la circulación de determinados vehículos pesados y especiales en varias de las principales vías que atraviesan Burgos.

La operación se dividirá en dos fases. La primera se desarrollará entre el viernes 27 y el domingo 29 de marzo, mientras que la segunda abarcará desde el miércoles 1 hasta el lunes 6 de abril, cuando se espera uno de los mayores movimientos de retorno. Para facilitar la circulación, se paralizarán las obras que afecten a la plataforma de la carretera y su zona de influencia en la Red de Interés General del Estado en los periodos de mayor intensidad de tráfico.

El día más delicado en la provincia será precisamente el lunes 6 de abril. Para esa jornada se han fijado restricciones de circulación entre las 10.00 y las 22.00 horas, y en algunos casos hasta las 24.00, en tramos de la AP-1, la A-1/N-1, la A-62, la BU-30, la A-231 y la N-120, con especial atención a los recorridos de salida en dirección a Irún y a los accesos y travesías de Burgos.

Antes de ese retorno final, la DGT ha previsto también limitaciones para vehículos de mercancías de más de 7.500 kilos, conjuntos de vehículos, vehículos especiales y maquinaria automotriz el miércoles 1 y el jueves 2 de abril en distintos tramos de la AP-1 y de la A-1/N-1, en sentido Burgos, dentro de los movimientos de entrada propios del arranque de la segunda fase.

A esas medidas se sumarán además las restricciones al transporte de mercancías peligrosas y a otros vehículos sometidos a regulación específica, que no podrán circular por las carreteras de la provincia en varias franjas de especial intensidad: el domingo 29 de marzo, el miércoles 1 de abril, el jueves 2, el viernes 3 y el domingo 5. La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil podrá adoptar además medidas adicionales de regulación e incluso inmovilizaciones temporales si la situación lo aconseja.

Durante los días de mayor afluencia también quedarán suspendidas las pruebas y actividades deportivas que impliquen ocupación de calzada o arcenes, una medida con la que se pretende reducir interferencias en momentos de fuerte concentración de vehículos. La operación volverá a poner así a Burgos en uno de los puntos más sensibles del mapa circulatorio de Castilla y León, sobre todo en la recta final de la Semana Santa, cuando el regreso de miles de conductores convierta el Lunes de Pascua en una de las jornadas más complejas del año en carretera.