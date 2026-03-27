Hakuna actuará en Medina de Pomar con su gira ‘Pasión’

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La visita de Hakuna a Medina de Pomar se ha convertido en uno de los principales reclamos del segundo día del cofrade medinés, previsto para este sábado 28 de marzo, en una cita que llevará hasta la parroquia de Santa Cruz a uno de los grupos con mayor capacidad de convocatoria dentro del ámbito de la música católica vinculada al público joven.

El concierto comenzará a las 19.30 horas y llegará a la ciudad de la mano de la Asociación de Cofradías, que ha promovido esta actuación con la colaboración de la Parroquia y del Ayuntamiento. La presencia del grupo ha despertado interés no solo en Medina, sino también en distintos puntos de Las Merindades, en buena medida por la implantación que Hakuna ha ido ganando en los últimos años y por el eco que acompaña a cada una de sus actuaciones.

Hakuna nació en 2013 en el contexto de la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro y, desde entonces, ha crecido como movimiento católico juvenil a partir de una propuesta que une adoración, comunidad y música. Esa vertiente musical le ha dado una visibilidad cada vez mayor, hasta el punto de convertir algunas de sus canciones en referencias reconocibles dentro y fuera de encuentros religiosos, especialmente entre jóvenes que se acercan a su mensaje a través de conciertos, convivencias y plataformas digitales.

La actuación de este sábado tendrá como eje ‘Pasión’, el álbum con el que el grupo está recorriendo distintas localidades, aunque la expectativa del público pasa también por escuchar algunas de las canciones más conocidas de su repertorio, entre ellas ‘La Fila’, ‘Madre de Hakuna’, ‘Huracán’, ‘Dime Padre’, ‘Todo’ o ‘Noche’. La organización espera una notable asistencia de cofrades, fieles y seguidores en un templo que acogerá el acto central de la jornada.

La programación comenzará a las 13.00 horas con una eucaristía en la iglesia de San Pedro y continuará después con la comida de hermandad. Ya por la tarde se presentará el libro ‘El cofrade medinés le invita a celebrar la Semana Santa’, una publicación concebida como reconocimiento a los hermanos cofrades y a las hermandades, al tiempo que repasa la historia de las cofradías medinesas, recuerda la Semana Santa local y se detiene en la procesión del Santo Entierro como una de las expresiones más arraigadas de la identidad religiosa y cultural de Medina de Pomar.

La llegada de Hakuna introduce además un elemento distinto en esta edición del cofrade medinés, al incorporar al programa una propuesta que conecta con públicos más jóvenes sin salir del marco religioso que da sentido a la jornada.