Logran salir por su propio pie tras caer su coche al Nela en Villarcayo

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Dos personas han sufrido este sábado un aparatoso accidente de tráfico en la carretera de Quintanilla, en la localidad burgalesa de Villarcayo, después de que el vehículo en el que viajaban cayese al río Nela. Afortunadamente, han logrado salir por sus propios medios sin necesidad de ser atendidos por los servicios sanitarios.

El siniestro tuvo lugar a las 16:48 horas. Nada más recibir el aviso, la sala de operaciones del 112 informaba de lo sucedido al Centro Coordinador de Emergencias y a los Bomberos de Miranda de Ebro y de Burgos, que movilizaron a voluntarios de Medina de Pomar. Asimismo, se trasladó la incidencia a la Guardia Civil Tráfico y al Sacyl.

Minutos más tarde, el alertante comunicaba que los ocupantes del turismo habían salido por su propio pie siendo evacuados del lugar de forma particular.

Se da la circunstancia de que, hace justo dos semanas, se llevó a cabo el rescate de cuatro personas (tres hombres de 82, 46 y 42 años y una mujer de 18) y un perro que quedaron atrapadas en el Nela a su paso por Quintanabaldo, en el término municipal de Merindad de Valdeporres.

El operativo, coordinado por el Centro Coordinador de Emergencias, se inició tras una llamada al 112 a las 13:58 horas alertando del suceso en el kilómetro 17 de la carretera BU-561. De acuerdo a la información recabada por el 112, el río había sufrido una crecida en un corto espacio de tiempo y el agua llegaba al capó del coche.

Una vez localizada la ubicación exacta, en un camino de la zona saliendo de Quintanabaldo a Puentedey, se puso sobre aviso a la Guardia Civil, a los Bomberos de Burgos y de la Diputación y al Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico.

El rescate se complicó debido a una fuerte corriente de agua y los bomberos no lograban llegar hasta el vehículo, que se encontraba a unos 10 metros de las orillas. Entretanto, se incorporó al operativo un equipo de cinco voluntarios de la Agrupación de Protección Civil Burgos Norte y un vehículo. Finalmente, las cuatro personas rescatadas fueron trasladadas al Punto de Atención Continuada (PAC) de Soncillo.