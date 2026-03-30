Dos heridos en sendos accidentes de tráfico en la provincia de Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un hombre de unos 40 años y una mujer de 80 resultaron heridos este lunes, en distintos puntos de la provincia de Burgos, a raíz de dos accidentes de tráfico por colisión entre turismos.

El primer siniestro se producía poco antes de las 9 y media de la mañana en el kilómetro 274 de la carretera N-122, a la altura de Castrillo de la Vega. La víctima, una anciana, requirió asistencia sanitaria aunque, según detallan fuentes del 112, se encontraba consciente tras el impacto.

Con la Guardia Civil de Tráfico movilizada, también se trasladó una ambulancia de Emergencias Sanitarias del Sacyl para atender a la mujer.

El segundo accidente, en torno a las 13:29 horas, tenía lugar en el kilómetro 52 de la N-627 en el término municipal de Basconcillos del Tozo. En este caso, la víctima quedó atrapada aunque consciente en el interior de uno de los turismos siniestrados.

Dadas las circunstancias, la sala de operaciones del 112 remitía la incidencia a la Guardia Civil, al Sacyl y al Cuerpo de Bomberos de Burgos para proceder al rescate del varón, que posteriormente sería atendido por el personal sanitario que se desplazó hasta el lugar en UVI móvil.