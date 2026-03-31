UGT mantiene el pulso con Alucoil tras el despido de una candidata sindical

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El sindicato UGT mantiene el pulso con la empresa Alucoil, con sede en Miranda de Ebro, por el despido de una trabajadora que se presentó con su candidatura, como cabeza de lista, a las elecciones sindicales y fue despedida a "las dos horas".

Representantes sindicales y trabajadores de la compañía se han movilizado a las puertas de la Oficina Territorial de Trabajo, donde se celebraba un acto de conciliación sin acuerdo, para exigir su readmisión.

El sindicato recuerda que preavisó la celebración de elecciones a representantes de los trabajadores en la empresa Alucoil el pasado día 2 de marzo del presente, a través del correspondiente registro de la convocatoria en la Oficina Territorial de Trabajo de Burgos dependiente de la Junta de Castilla y León, y tras la comunicación de ésta de la conformidad con el inicio del proceso, el sindicato procedió a presentar en mano y en persona a la empresa una comunicación en la que se informaba del proceso y de las candidatas/os que se iban a presentar por parte de UGT, según recuerda en un comunicado.

El sindicato señala que «no habían pasado ni 2 horas desde que la empresa recibiera ese aviso, comunicó el despido inmediato a la candidata que encabezaba la lista a representante de todos los trabajadores por parte de UGT».