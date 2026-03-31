La cascada más espectacular de un pueblo de Burgos para disfrutar esta Semana Santa

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Semana Santa en Burgos permitirá disfrutar de sus innumerables rincones con unas previsiones meteorológicas que facilitarán salir a conocer la extensa provincia burgalesa. Una oportunidad para conocer uno de los pueblos más bonitos de España, Orbaneja del Castillo, incrustado en el imponente cañón del Ebro y con espectacular cascada que maravilla a todos los visitantes que se acercan a conocer esta localidad burgalesa.

La afluencia cada vez mayor de visitantes ha hecho que el Ayuntamiento haya habilitado tres zonas de aparcamiento justo antes de entrar en el pueblo, lo que permite pasar por entre sus calles y disfrutar de la cascada que ha hecho famoso a este pueblo de Burgos. Su singularidad es que al estar frente a ella se puede ver, mirando hacia arriba, dónde está su origen, en la conocida como Cueva del Agua. Desde allí, el agua desciende por escalones naturales hasta desembocar en el río Ebro.

No es el único atractivo de Orbaneja del Castillo, ya que si se sube a la parte alta, en el entorno de la Cueva del Agua se puede disfrutar de una vista espectacular del cañón del Ebro. A ello se pueden sumar algunas de las rutas que parten o pasan por Orbaneja para disfrutar de un entorno.