Transición Ecológica deniega tres solicitudes de plantas eólicas en Burgos

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El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha desestimado tres solicitudes de creación de instalaciones eólicas en la provincia de Burgos, por impacto ambiental desfavorable. Las tres resoluciones denegatorias aparecen publicadas este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y responden a peticiones cursadas en 2022 y 2023.

La empresa Aloreña Wind había pedido autorización para una instalación de 110 MW de potencia en los términos municipales de Rublacedo de Abajo, Galbarros, Monasterio de Rodilla y Valle de las Navas.

Arbequina Wind solicitó poner en marcha una planta de 55 MW en áreas de las localidades de Monasterio de Rodilla, Galbarros y Santa Olalla de Bureba.

Por último, Sevillenca Wind propuso un parque eólico de 69,84 MW en espacios municipales de Castrojeriz, Villaquirán de la Puebla, Sasamón y Hontanas.

Los anuncios del BOE recuerdan que estas resoluciones no ponen fin a la vía administrativa, y contra ellas pueden interponerse recurso de alzada ante la Secretaría de Estado de Energía.