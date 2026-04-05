Herido un piloto de parapente en un accidente en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un piloto de parapente ha resultado en un accidente de parapente en Quintanaélez. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una aviso a las 14:26 horas sobre un accidente de parapente en el entorno del mirador del Portillo de Busto, en la Sierra de Oña.

En la llamada se informa de la caída del piloto de un parapente en la maniobra de despegue. Se trata de un varón de 50 años, consciente y que refiere dolor en un brazo, se encuentra en una zona de difícil acceso.

El 1-1-2 avisa a la Guardia Civil, a los Bomberos de Burgos -que han movilizado al personal voluntario de la Diputación del parque de Briviesca- y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico. Los bomberos voluntarios han porteado al herido, en camilla, hasta el punto en que aguardaba la ambulancia de Emergencias Sanitarias. Ha sido trasladado al hospital de Miranda de Ebro.