Tres heridos en un choque entre dos turismos en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Tres personas han resultado heridas en un accidente de tráfico en San Martín de Rubiales. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 16.08 horas en la que informaba de un accidente en el kilómetro 37 de la carretera BU-130.

En el aviso se informa de la colisión entre dos turismos, y se señala que hay una persona herida, que es un varón de unos 70 años, consciente y que se queja de dolor en el pecho.

El 1-1-2 avisó del accidente a a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar. Una vez en el lugar, los servicios sanitarios han atendido finalmente a tres personas heridas, dos varones de 83 y 71 años y una mujer de 23 año, a quienes se ha trasladado en dos ambulancias de soporte vital básico al hospital de Aranda de Duero.