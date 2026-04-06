Auxilian a un ciclista tras sufrir una caída en Campillo de Aranda

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Efectivos de la Guardia Civil auxiliaron a un varón tras sufrir un accidente mientras circulaba con su bicicleta a través del Camino de San Lorenzo, en el término municipal de Campillo de Aranda (Burgos), según informaron hoy fuentes de la Subdelegación del Gobierno. Los hechos se iniciaron al recibirse aviso en la Central Operativa de Servicios (COS), alertando de la caída de un ciclista en una zona rural de difícil acceso, lo que motivó que las patrullas de los Puestos de Lerma, Covarrubias y Aranda de Duero fueran comisionadas al lugar de inmediato.

Consecuencia de ello, poco después lograrían localizar al herido, quien se encontraba acompañado por otros cicloturistas que realizaban la ruta en ese momento. Tras una primera asistencia, los agentes pudieron comprobar que presentaba una serie de policontusiones, además de dificultad para respirar y sensación de mareo, lo que evidenciaba la gravedad de la situación. Por ello, practicaron diversas gestiones con el objetivo de fijar con exactitud la ubicación geográfica del accidentado y, así, facilitar el acceso de los servicios médicos al lugar en el menor tiempo posible.

Tras la llegada de personal sanitario, que se encargó de estabilizar al varón, los efectivos de la Benemérita colaboraron activamente en su posterior evacuación terrestre, participando en el porteo de la camilla en la que tuvo que ser asegurado el auxiliado, dada la compleja orografía y su falta de movilidad debido al dolor. Finalmente, tras superar las dificultades del terreno, lograron llegar hasta el vehículo asistencial, en el que fue trasladado a un centro hospitalario para recibir atención facultativa.