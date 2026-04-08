Pascual aumenta su beneficio un 30% en 2025 y encadena cuatro años de crecimiento

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Pascual cerró 2025 con 929 millones de euros de facturación, lo que supone un crecimiento del cuatro por ciento, un EBITDA de 68,84 millones (+3,84 por ciento) y un beneficio de casi 20 millones de euros, un 30 por ciento más que en el año anterior a pesar de la fuerte presión de los costes, sobre todo de las materias primas con, por ejemplo, un aumento en el café de ocho millones de euros y en la leche, de cinco millones, según recogió Ical.

A pesar de este incremento en los costes, el Grupo no se plantea de momento repercutirlo en los precios a los consumidores. "Hemos decidido aguantar el chaparrón y absorber los costes de este impacto. Siempre lo hacemos con las primeras oleadas de la inflación, las absorbemos incluso a coste de nuestra rentabilidad a corto plazo", remarcó el nuevo CEO de la compañía, César Vargas, que reconoció el impacto del conflicto en Oriente Medio en los costes de "materiales derivados del crudo como el plástico" y, también, en el transporte de muchas de sus materias primas. Se trata del primer acto de Vargas en su nuevo cargo, tras la reorganización de su estructura aceleración con la transformación con AURA.

"La perspectiva de 2026 es seguir en la misma línea con un crecimiento similar al de los últimos años", señaló el dirigente, que detalló que la compañía encadena ya "cuatro años consecutivos de crecimiento”, al tiempo que explicó el rumbo estratégico del grupo en un momento clave, pero "muy difícil" por un contexto "complejo" en el que "todo cambia muy rápido" debido a que el mundo "cada vez es más impredecible".

"Pero es el que hay y el que marca el ritmo", aseveró, antes de incidir en que 2025 ha sido para Pascual un “año de consolidación” que refuerza la transformación de la empresa que, a través del proyecto AURA, camina hacia un futuro donde pasará a ser un "grupo de compañías" que tendrán como objetivo alcanzar los 1.000 millones de euros en un futuro no muy lejano. "Serán compañías autónomas y especializadas con una gestión y una toma de decisiones totalmente independiente pero con elementos de gobierno común, así como procesos, maneras de trabajar o normas y valores", desarrolló Vargas.

En este sentido, desgranó esas cinco compañías y apuntó además algunos de los objetivos de las mismas. Así, la parte llamada 'Café' estará "centrada en el mundo de la hostelería. "Es un mercado muy fragmentado, con muchísimas ineficiencias. Creemos que hay que mejorar la capacidad de profesionalizar ese negocio", señaló el CEO, que detalló que el objetivo es tener "un modelo operativo ganador". En cuanto a la compañía 'Hidratación', Pascual quiere "pensar en algo más allá del agua", sector en el que ya es líder, por lo que se plantean negocios relacionados con la salud.

En la pata de Internacional, Vargas recordó los principios fundacionales de la empresa castellana y leonesa, con el acento puesto en lo social, en lo que "va más allá del negocio". "Dar un buen alimento, de calidad excelente, a un precio asequible. Eso es algo social", subrayó. En cuanto a los 'Lácteos', Vargas reconoció que es donde la rentabilidad "está más comprometida". De hecho, reveló que es "la más baja de todo el Grupo". De ahí, incidió, en la necesidad de "invertir en innovación". No obstante y en pleno alza de la marca blanca en el sector, hizo hincapié en que "todos los fabricantes fabrican para otros", y reconoció que Pascual fabrica para Lidl y Día. Por último, en lo referente a la distribuidora Qualianza, señaló que el objetivo es "ser el socio de referencia del hostelero".

En esta línea, insistió en la "importancia de la diversificación" ante la caída del consumo tradicional. De hecho, señaló que a comienzos de siglo, la dependencia de Pascual del consumo en los hogares era de un 80 por ciento, "y sin embargo ahora está en torno al 40". "No somos rehenes de un solo canal o de un solo producto", subrayó. También en este sentido habló de la importancia "escalar los negocios como la única vía para seguir creciendo", con las adquisiciones como herramientas claves para consolidar el crecimiento.