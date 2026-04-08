Rescatan a un camionero atrapado tras el vuelco de un tráiler en la Ribera del Duero

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Un hombre de 64 años resultó herido este miércoles a raíz de un aparatoso accidente de tráfico registrado en el kilómetro 256 de la carretera N-122, en el término municipal de La Vid y Barrios, cuando circulaba con un camión de grandes dimensiones.

El siniestro se produjo por una salida de vía que provocó el vuelco del tráiler. El camionero, por su parte, quedó atrapado en el interior de la cabina aunque se encontraba consciente, tal y como confirman fuentes del 112.

Recibido el aviso, a las 12:22 horas, la sala de operaciones del 112 movilizaba inmediatamente a los Bomberos de Aranda de Duero para rescatar al herido. Del mismo modo, se trasladó la incidencia a la Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias del Sacyl, que envió una UVI móvil al lugar del accidente.

Después del rescate, el personal sanitario atendió al varón antes de proceder a su traslado al hospital Santos Reyes de la capital ribereña.

Tres horas antes de este suceso, un motorista de unos 30 años requería asistencia sanitaria en la capital burgalesa tras sufrir una caída en la avenida Eloy García de Quevedo, a la altura del instituto Diego Porcelos. El aviso, según precisan desde el 112, se realizó a las 9:20 horas.

De acuerdo a la información recabada, el herido estaba consciente y se quejaba de diversas contusiones debido a la caída. En base a ello, se puso sobre aviso a la Policía Local y Nacional y al Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico.

Ya por la tarde, el 112 recibía una llamada alertando de otro accidente con un camión volcado a las 18:50 horas. Esta vez en kilómetro k 47 de la N-627, en Basconcillos del Tozo.

En este caso, el conductor logró salir por sus propios medios. No obstante, se solicitó asistencia médica porque presentaba cortes y contusiones.