Se arroja al vacío en el Salto del Nervión desde 222 metros y aterriza a la perfección

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Una cosa es imaginarse el paisaje, las cumbres de las montañas o la amplitud de los valles y la estrechez de los desfiladeros desde la perspectiva de las aves, sobrevolando el panorama a la vista llevado por el viento y otra mucho más arriesgada es vivirlo en primera persona después de una vertiginosa caída desde 222 metros de altura, a toda velocidad y con la vida pendiente del hilo de un paracaídas.

Hay que tener valor, mucho. Además de pericia y suerte. Sólo así se puede llegar a protagonizar una escena tan insólita como la que ha compartido en sus redes sociales el escalador y saltador francés Pierre Léchardoy, conocido en Instagram como @pierodebarcus, quien ha sido capaz de completar un espectacular salto base desde el mirador del Salto del Nervión, desplegar su paracaídas y aterrizar sano y salvo. Ver para creer. Pan comido para este deportista extremo que compartió el vídeo hace cuatro días con el comentario "Excursión turística al Salto del Nervión".

El saltador graba desde una cámara incorporada a su casco la secuencia, que comienza con un plano en el que ya se aprecia a la izquierda el mirador del Salto del Nervión, con la popular cascada a su derecha, justo antes de coger carrerilla y saltar desde el borde del acantilado de 222 metros de altura en presencia de un numeroso grupo de personas que observan su hazaña desde el mirador.

El deportista extremo se lanzó desde el mirador ante varios testigos y grabó una maniobra de enorme dificultad con la cascada al fondo@pierodebarcus

Imágenes tan sobrecogedoras como hermosas del espectacular desfiladero mientras el saltador se precipita hacia el lecho del río a toda velocidad, hasta que, pocos segundos después, las imágenes muestran que Léchardoy ha conseguido abrir el paracaídas y desciende de forma controlada y en ángulo oblicuo alejándose de la cascada. También hay que destacar la imagen del propio entorno, marcado por la amplitud del cañón, la línea de los farallones y de fondo una de las cascadas más conocidas del norte peninsular cuando el agua acompaña.

Tras unos segundos de vuelo, el saltador es capaz de dirigir el paracaídas a una ladera en cuya mitad encuentra un claro sin arbolado en el que aterrizar a la primera y a la perfección. Parece sencillo si no fuera por la extrema dificultad de ese tipo de maniobras. Posteriormente regresó por el sendero clásico de la cascada según él mismo explicó en su post.

El vídeo finaliza con un plano en el que se aprecia el punto del salto base mientras este deportista extremo recoge el paracaídas. Merece la pena verlo.

Vídeo de un salto base en el Salto del Nervión desde 222 metros de altura.@pierodebarcus

El salto no es de récord pero sí para el recuerdo. En la capital burgalesa se produjo un salto similar desde una de las torres de la zona de Río Vena, donde el saltador se arrojó al vacío desde una ventana de la escalera en el último piso. Era la planta 15ª y el saltador declaró a este periódico que «el edificio estaba estudiado desde hace tiempo, lo elegimos porque no rompíamos nada».

En el territorio español, el salto base desde menor altura registrado con éxito lo protagonizó el deportista Dani Román en el año 2020. El especialista andaluz se lanzó desde una plataforma situada a tan solo 35 metros de altura en la localidad malagueña de Ronda, una cota que reduce al mínimo el margen de maniobra para la apertura del paracaídas.

Esta marca se aleja de la espectacularidad de los grandes acantilados para centrarse en la precisión técnica extrema. A esa distancia del suelo, el saltador dispone de apenas un par de segundos