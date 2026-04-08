Herido el conductor de un camión tras un accidente en Basconcillos del Tozo
El conductor de un camión resultó herido este miércoles tras sufrir un vuelco en el punto kilométrico 47 de la N-627, en Basconcillos del Tozo (Burgos), según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2.
La Sala de Emergencias del 1-1-2 recibió un aviso a las 18.50 horas, donde se detalló que el conductor del camión había salido por sus propios medios del vehículo, pero presentaba cortes y contusiones.
Por ese motivo, desde el 1-1-2 se dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Sacyl, que envió recursos sanitarios hasta el lugar.