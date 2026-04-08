Herido el conductor de un camión tras un accidente en Basconcillos del Tozo

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El conductor de un camión resultó herido este miércoles tras sufrir un vuelco en el punto kilométrico 47 de la N-627, en Basconcillos del Tozo (Burgos), según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2.

La Sala de Emergencias del 1-1-2 recibió un aviso a las 18.50 horas, donde se detalló que el conductor del camión había salido por sus propios medios del vehículo, pero presentaba cortes y contusiones.

Por ese motivo, desde el 1-1-2 se dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Sacyl, que envió recursos sanitarios hasta el lugar.