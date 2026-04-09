Dos exmonjas de Belorado aseguran que cuidaron "fenomenal" a las religiosas mayores y no se apropiaron de su dinero

Publicado por Europa Press Bilbao Creado: Actualizado:

Las exmonjas clarisas del monasterio de Belorado Sor Sión y Sor Israel, que han sido citadas a declarar como investigadas este jueves ante el Juzgado de instrucción número 5 de Bilbao, han asegurado a la entrada del Palacio de Justicia que cuidaron "fenomenal" de las religiosas mayores que fueron trasladadas al convento de Orduña, y han negado que se apropiaran de su dinero.

Ocho de las exmonjas se encuentran investigadas por supuesto trato degradante, coacciones, abandono, omisión del deber de socorro, falsedad documental y administración desleal. El 18 de diciembre, la Guardia Civil, que realizaba labores de apoyo a la comitiva judicial, se trasladó al convento de Orduña (Bizkaia), donde al parecer se encontraban cinco religiosas de entre 87 y 101 años en condiciones "degradantes". Estas fueron trasladadas al Hospital de Basurto para someterse a una revisión médica.

Después de que el pasado 13 de febrero declararan las ocho religiosas excomulgadas en el tribunal bilbaíno, este jueves han acudido dos de ellas, acompañadas de su abogada, Norma Riaño. Sor Sión ha explicado a los periodistas que su pretensión es que se esclarezca la verdad y ha señalado que han acudido ante la autoridad judicial porque se les ha citado al haber diligencias nuevas, con el fin de ampliar su testimonio.

Preguntadas por si se produjo por su parte esa administración desleal, coacciones y trato vejatorio con las religiosas mayores por los que se les investiga, la exmonja lo ha negado y también que se hubieran apropiado de su dinero. De hecho, ha asegurado que las cuidaron "fenomenal". "Y siempre lo seguiríamos haciendo si nos lo permitieran", ha subrayado.

Por ello, ha dicho que desconoce la razón de esta 'persecución' contra ellas. "Eso nos lo tendría que decir la jueza", ha destacado, para asegurar que comparecen "tranquilas" ante la magistrada porque tienen "la conciencia muy tranquila" y acuden para "defender la verdad". También ha negado que las monjas mayores convivieran con gatos.

Tras finalizar la comparecencia ante la juez instructora, Riaño ha explicado que se han practicado a lo largo de la mañana todas las diligencias que estaban previstas y acordadas, además de prestar declaración un testigo "protegido" propuesta por ella, y posteriormente hacerlo Sor Sión y Sor Israel.

La letrada ha recordado que estas han ofrecido su testimonio pese a que podían acogerse a su derecho a no declarar y no contestar a todas las preguntas que se les formulara. De hecho, cada una de ellas ha declarado durante una hora "con total naturalidad".

Norma Riaño les ha formulado preguntas sobre las actas notariales que ha presentado que, en su opinión, "han ayudado a dilucidar el asunto, a aportar luz y a aclarar ciertos extremos". La abogada ha presentado unos mensajes de móviles que, a su juicio, podrían llevar a archivar la causa, aunque no ha revelado de qué se tratan.

Además, ha anunciado que presentará nuevas diligencias con la finalidad de que declaren otra vez las otras seis investigadas que hoy no lo han hecho, "para que todas estén en igualdad de condiciones". Por ello, no ha querido especificar el contenido de las declaraciones de Sor Sión y Sor Israel. "En algún momento del procedimiento, que quizá no esté tan lejano, se van a tomar decisiones respecto a la continuidad o no", ha añadido.

Por su parte, Sor Sión ha considerado que, con sus declaraciones, "las cosas han quedado aclaradas". "Cuando tú has vivido una realidad lo único que tienes que hacer es hablar de ella y es tan sencillo como eso", ha explicado, para precisar que en ningún momento se ha sentido incómoda por las preguntas que se le han realizado.

En este sentido, ha destacado que no tienen "nada de esconder" y han estado "relajadas". "Siempre confías en que la verdad salga a la luz, entonces tú cuentas las cosas como las vives, con la intención que las has vivido y ya está", ha añadido.

Preguntada por el lugar en el que se encuentran ahora las exreligiosas de Belorado, con los desahucios, ha precisado que este jueves se encontraban en Orduña, aunque ha puntualizado que no están establecidas "en ningún sitio en concreto". "Estamos bien, saliendo adelante", ha apostillado.

Además, ha dicho que se van moviendo "según la necesidad" porque es "un momento de ver cómo van las cosas". "No es momento de echar raíces en ningún sitio", ha concluido.