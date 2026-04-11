La Lotería Nacional deja un premio de 300.000 euros al número en Trespaderne

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La Lotería Nacional dejó hoy un premio de 300.000 euros al número en Trespaderne gracias al 46504, que también se consignó en Pontevedra y Cebolla (Toledo), según informó Loterías y Apuestas del Estado. El boleto fue adquirido en un despacho receptor de la localidad, ubicado en la calle Negro Día, 8.

El primer premio correspondió al 46439, vendido en Los Corrales de Buelna (Cantabria) y San Javier (Murcia), por el que los afortunados percibirán 1,5 millones de euros al número. Y el tercero, dotado con 150.000 euros, recayó en el 78721, consignado en las provincias de Córdoba y Badajoz.