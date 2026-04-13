La Guardia Civil localiza a un desaparecido en Burgos en estado de hipotermia

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha localizado a un varón de 56 años que había sido denunciado como desaparecido esta misma mañana.

Los hechos se iniciaron a las 08:00 horas, momento en que un familiar del ahora localizado, interpuso una denuncia en dependencias del Cuerpo informando de su desaparición, después de no haber tenido ninguna noticia suya desde primera hora del día de ayer.

Por ello, patrullas del Puesto Principal del Alfoz de Burgos iniciaron de inmediato una exhaustiva búsqueda por las inmediaciones de los lugares frecuentados por el varón, así como de su domicilio, lo que culminó, en menos de una hora, con su localización en el arcén de la carretera BU-P-1001, entre las localidades de Villagonzalo Pedernales y Arcos de la Llana.

El hombre fue hallado en posición de decúbito supino, presentando signos compatibles con un cuadro de hipotermia, tras haber permanecido durante horas a la intemperie, previsiblemente durante toda la jornada anterior y esta madrugada.

Consecuencia de ello, y dado el riesgo inmediato que suponía para todos los intervinientes la inmediata circulación de vehículos en la zona, los agentes le prestaron una primera asistencia en el lugar y procedieron a su traslado en vehículo oficial hasta su domicilio. Una vez allí, recibió atención especializada por parte de personal sanitario que, tras una primera valoración in situ, decidió trasladarlo al Hospital Universitario de Burgos (HUBU) para su cuidado.