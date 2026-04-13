Hospitalizado un niño de 9 años tras ser atropellado al salir del colegio en Miranda
Fue arrollado en la calle Rioja, junto centro escolar Anduva, recién acabadas las clases
Un niño de 9 años ha tenido que ser hospitalizado este lunes en Miranda de Ebro tras sufrir un atropello en la calle Rioja, junto al colegio Anduva, minutos después de que acabasen las clases.
Una llamada a las 14:07 horas puso en alerta a la sala de operaciones del 112, que informó inmediatamente de lo ocurrido a la Policía Local y Nacional, así como a Emergencias Sanitarias del Sacyl.
Una vez en el lugar, el personal sanitario atendía al menor antes de su traslado, en UVI móvil, al hospital Santiago Apóstol de Miranda.