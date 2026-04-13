Hospitalizado un niño de 9 años tras ser atropellado al salir del colegio en Miranda

El atropello tuvo lugar junto al colegio Anduva, en Miranda de Ebro.ICAL

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un niño de 9 años ha tenido que ser hospitalizado este lunes en Miranda de Ebro tras sufrir un atropello en la calle Rioja, junto al colegio Anduva, minutos después de que acabasen las clases.

Una llamada a las 14:07 horas puso en alerta a la sala de operaciones del 112, que informó inmediatamente de lo ocurrido a la Policía Local y Nacional, así como a Emergencias Sanitarias del Sacyl.

Una vez en el lugar, el personal sanitario atendía al menor antes de su traslado, en UVI móvil, al hospital Santiago Apóstol de Miranda.