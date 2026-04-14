Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Miranda de Ebro volverá a tener representación en la Feria Internacional 'Logistics Spain, Innovation Hub', que se celebrará en el Palacio Multiusos de Guadalajara, durante los días 15 y 16 de abril.

En esta edición, la organización de la Feria pondrá a Miranda de Ebro en el foco por la labor que se está llevando a cabo para poner en valor la ubicación geográfica de la ciudad de cara a la captación de nuevos proyectos logísticos e industriales.

Esto ha derivado en la nominación a 'Miranda Empresas' en los premios 'Logística con Propósito', concebidos como reconocimientos de buenas prácticas de empresas e instituciones, en la categoría de 'Impacto Local', por “convertir a Miranda de Ebro en un ecosistema logístico, moderno y dinamizador del empleo”; unos galardones que se entregarán el 15 de abril, en el acto de cierre de la jornada matutina.

Además, el día 15 de abril, a mediodía, en el escenario de la Feria, intervendrá Roberto Martínez de Salinas, como director de 'Miranda Empresas', en la mesa redonda 'Administración y empresa: desafíos para el desarrollo', lo que permitirá dar a conocer las fortalezas empresariales de Miranda, ante el auditorio congregado en el evento.

Durante toda la Feria, el Ayuntamiento de Miranda de Ebro, a través de la oficina municipal 'Miranda Empresas', contará con stand propio, lo que dará visibilidad al proyecto y facilitará contactos empresariales, en una Feria Internacional consolidada como un punto de encuentro de referencia para empresas y organizaciones que ponen especialmente en valor la ubicación y el posicionamiento logístico a la hora de valorar decisiones de inversión empresarial.

Según Aitana Hernando, alcaldesa de Miranda de Ebro, “estar tan bien considerados en una Feria Internacional por los resultados conseguidos en base a haber sabido dar a conocer la ubicación de Miranda de Ebro como factor de localización industrial principal para atraer inversiones empresariales es motivo de orgullo para toda la ciudad y una muestra más del prestigio conseguido en torno a un proyecto que, precisamente ahora, cumple su décimo aniversario". Además, añade la alcaldesa de Miranda, "el hecho de que esto ocurra en un lugar tan representativo desde la perspectiva logística e industrial como el Corredor del Henares, entre el área metropolitana de Madrid y Guadalajara, y en un evento impulsado por organizaciones tan relevantes como la Confederación Española de Organizaciones Empresariales o la Confederación Española de la

Pequeña y Mediana Empresa, que representan fielmente a nuestro público objetivo empresarial, genera una repercusión extraordinariamente positiva para los intereses de nuestra ciudad”.