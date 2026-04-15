Investigado por dos agresiones sexuales a una joven de Burgos y otra de Pamplona

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La Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de la Guardia Civil de Vizcaya ha investigado a un joven como presunto autor de dos agresiones sexuales sin acceso carnal, ocurridas durante un evento celebrado el pasado mes octubre de 2025 en la localidad de Amorebieta (Vizcaya).

La actuación policial se inició tras la denuncia presentada por una mujer en el Puesto de la Guardia Civil de Medina de Pomar (Burgos), población en la que residía, quien manifestaba haber sido víctima de una agresión sexual durante dicho evento.

A partir de ese momento, la investigación fue asumida por la UOPJ de la Comandancia de Vizcaya, impulsando las actuaciones que permitieron avanzar en el esclarecimiento de los hechos, permitiendo localizar a una segunda víctima por hechos de similares características, quien formalizó igualmente la correspondiente denuncia. Esta segunda víctima residía en Pamplona.

Según las declaraciones, los hechos consistieron en un beso no consentido y en otro intento de agresión en el que el investigado habría llegado a emplear fuerza para retener a la víctima, sin consumar el acto.

Las gestiones practicadas permitieron la identificación del presunto autor, coincidente con la descripción aportada por las denunciantes. A mediados de febrero de este año, se procedió a la investigación del supuesto autor de los hechos, remitiéndose las diligencias instruidas al Juzgado de Guardia de Durango.

La Guardia Civil recuerda la importancia de denunciar este tipo de conductas para su investigación y persecución, así como para la protección de las víctimas.