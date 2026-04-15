Condenada una mujer en Burgos por llamar "puto negro" a un niño en un comedor escolar

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

La Audiencia Provincial de Burgos ha condenado a una mujer a una pena de cárcel de 16 meses y a una multa de 1.800 euros por proferir insultos racistas contra un niño de 10 años en un comedor escolar de la Ribera del Duero cuando fue a buscar a sus nietas. Además, debe indemnizar a la víctima con 2.000 euros por los daños morales ocasionados.

En el fallo, de conformidad entre las partes, se condena a esta mujer por un delito contra los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas por motivos de raza al llamar «puto mono, puto negro» al menor delante de todos los menores que estaban en el comedor. Además, se la condena por un delito de amenazas leves.

En este caso, el tribunal ha determinado la suspensión de la pena de prisión al carecer la acusada de antecedentes penales y no ser una condena de más de 2 años. Suspensión que será efectiva durante dos años, condicionada a que no delinca durante ese periodo de tiempo.

Según se recoge en la sentencia, el 8 de enero de 2024, en torno a las 15.30 horas, la mujer condenada acudió al colegio de la Ribera del Duero para ir a recoger a sus nietas a la salida del comedor. A continuación, y sin el permiso de la monitora del comedor, accedió al interior y delante de 15 niños menores de 12 años se dirigió a uno de ellos, alumno del centro y cuyo padre es de origen dominicano, «con el deseo de amedrentar y generar miedo en el menor» y en voz alta para que lo oyeran el resto de niños dijo «qué, hay aquí putos monos que les gusta comer plátanos».

Después, cogió unas tijeras que tenían los niños en una mesa, aunque sin llegar a esgrimirlas contra el menor le dijo:«Te voy a cortar los huevos y los voy a meter en una caja y se los voy a mandar a tu madre, me da igual que me metan en la cárcel, puto mono, puto negro». La mujer abandonó a continuación el centro escolar.

La sentencia recoge que estas expresiones en tono peyorativo que empleó la mujer contra las personas de raza negra, en su colegio y delante de sus compañeros provocaron en el menor «unos sentimientos de humillación y desprecio que le generaron un menoscabo en su dignidad». Motivo por el que la madre presentó denuncia.