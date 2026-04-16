Diputación y la UBU impulsan un proyecto para mejorar la salud muscular de ancianos en residencias

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

La Diputación de Burgos, junto con el grupo Investigación Avanzada en Fisiología Integrativa para la Vida (IAFIV) de la Universidad de Burgos (UBU) van a desarrollar un programa de investigación que tiene como principal objetivo la mejora de la salud muscular de personas mayores que viven en residencias.

La portavoz de la Diputación de Burgos y responsable de área de Bienestar Social, Inmaculada Sierra, destacó que se trata de una iniciativa que "refleja con claridad el modelo" que quiere implantar la institución provincial en sus residencias de ancianos. Un modelo, destacó, que "hace mucho hincapié en el conocimiento, en la innovación y también en la colaboración con las instituciones".

Juan Mielgo, profesor de Fisiología de la UBU e investigador principal del IAFIV, fue el encargado de desgranar los principales detalles de un proyecto que ya ha dado sus primeros pasos con 53 personas mayores de la residencia de ancianos de Fuentes Blancas, un centro en el que la edad media es de 87 años, una edad avanzada en la que uno de los principales problemas están relacionados con la movilidad, aparejado a la pérdida de masa muscular que aumenta con el paso de los años. Es lo que se denomina sarcopenia, pérdida de fuerza, masa muscular

Mielgo explicó que una de las características principales de este proyecto es que se hace en "un entorno real", en este caso la residencia de Fuentes Blancas, por lo que es "una oportunidad muy valiosa para unir lo que es la parte de investigación, atención a las personas mayores y colaboración institucional con el objeto de generar conocimiento útil y aplicable".

El responsable del grupo IAFIV explicó que la pregunta fundamental a la que quiere responder la investigación, en la que también participa Juan Francisco Pérez López, es si "dos suplementos muy utilizados tanto en salud como en el mundo deportivo, como es la creatina y el hidroximetilbutirato , que es el HMB, junto a un programa de ejercicio adaptado, en este caso a las personas mayores, puede contribuir a preservar o mejorar distintos aspectos clave de la salud de estas personas mayores institucionalizadas".

El trabajo se centrará en el análisis de cuatro aspectos. La fuerza y la funcionalidad, "la capacidad de moverse, de mantenerse en pie y de realizar las actividades cotidianas con una mayor autonomía".

Por otro lado, se analizará la composición corporal. Un tercer aspecto se centrará en los procesos biológicos, es decir, "por qué ocurren estas cosas desde un punto de vista más bioquímico, más a nivel interno", para finalmente analizar la calidad de vida de las personas mayores que participan en este proyecto.

Los participantes se dividen en cuatro grupos de trabajo, que se desarrollará durante 12 semanas. Uno de los grupos realizará el ejercicio, tomará la creatina junto al HMB, otro grupo hará el ejercicio con la creatina, otro realizará el ejercicio con el HMb y un cuarto lo hará con un placebo. Lo que se busca es "si esta intervención puede ayudar a mantener lo que es la fuerza y la funcionalidad que son aspectos fundamentales en el día a día de este tipo de personas". Los participantes realizarán cuatro veces a la semana un ejercicio planificado.

Este proyecto parte de experiencias previas de este grupo de investigación de la UBU en el ámbito del deporte, donde se trabaja en recuperar lo antes posible el desgaste muscular de su actividad, por que "vimos que la creatina junto al HMB era sinérgico y eso lo hemos trasladado a un grupo de personas mayores físicamente activas, no institucionalizadas, de las cuales ya tenemos tres publicaciones".

Por su parte, Álvaro Da Silva, médico gerontólogo y jefe de sección de residencias, destacó que cada vez va a haber más octogenarios y nonagenarios, por lo que "la atención geriátrica es una necesidad cada vez más importante". Recordó que en el centro en el que se va a desarrollar este estudio ya se han llevado a cabo otros. En concreto, mencionó uno en el que también participaron otros cuatro centros relacionado con "una intervención en suplementación y ejercicio físico con un resultado en dos semanas".

Este tipo de investigaciones son muy necesarias porque "los mayores tendemos a tener un problema de absorción de nutrientes, en concreto de proteínas". Por ello "esperamos que con el desarrollo de este proyecto obtengamos unos resultados que sean una base para un cambio en la forma de tratar y de atender a nuestros mayores".