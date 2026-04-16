Logistics Spain premia la labor de promoción de Miranda Empresas

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La oficina municipal Miranda Empresas ha sido reconocida durante el encuentro Logistics Spain, celebrado en Guadalajara, en la categoría de ‘impacto local’ por su papel en la puesta en valor de Miranda de Ebro como enclave logístico y por haber desplegado una estrategia de desarrollo que genera un impacto real en el tejido económico y social del territorio. También fueron premiadas las empresas Mowiz Truck, Gam Reviver, Logista, y Palibex, cada una de ellas en sus respectivas categorías.

Este nuevo galardón al trabajo y trayectoria de la oficina de promoción económica, desarrollo y captación de inversiones empresariales del Ayuntamiento de Miranda de Ebro, Miranda Empresas se suma a los ya conseguidos anteriormente, como el de ‘Competitividad Digital’, de Castilla y León Económica, ‘Mejor Iniciativa Pública’ o ‘Premio al Municipio Innovador’, en los Startups Global Innovation, entre otros.

La alcadesa de Miranda, Aitana Hernando, destacaba que «estamos muy orgullosos del trabajo de Miranda Empresas, un proyecto que pusimos en marcha en 2016, que cumple ya diez años y que está demostrando que es una gran iniciativa, innovadora y disruptiva de cara a la promoción económica de Miranda, con los excelentes resultados que está teniendo en cuanto a inversión empresarial en nuestra ciudad».