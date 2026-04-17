El 'correo' huido tras abandonar 720 kilos de droga en Burgos formaba parte de una red que movió 9.400 kilos en 4 meses

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El 'correo' que huyó de la Guardia Civil y dejó abandonado un vehículo en el que había 720 kilos de hachís tras sufrir un accidente formaba parte de una organización criminal que han desmantelado la Benemérita y la Policía Nacional en una operación conjunta, bautizada 'Itálica 153 Legs/Avant'. Esta operación se ha saldado con con la detención de 17 personas y la incautación de un total de 3.370 kilogramos de hachís y de 288 kilogramos de cocaína.

Por otro lado, se han intervenido seis armas de guerra, entre las que hay cuatro subfusiles 'Skorpion', provistos de cuatro silenciadores, y dos fusiles de asalto “AK-47”, todos ellos con munición.

Asimismo, la investigación ha podido demostrar que la red logró mover un volumen aproximado de 285 fardos, con unos 9.400 kilogramos de hachís, entre los meses de octubre de 2025 y enero de 2026.

Las investigaciones de Policía Nacional y Guardia Civil comenzaron de manera independiente si bien, fruto de la efectiva coordinación de ambos cuerpos policiales, ambas líneas de investigación se fusionaron, permitiendo así identificar a todos los integrantes del grupo criminal y averiguar sus roles específicos.

La estructura criminal, perfectamente organizada y jerarquizada, tenía su principal zona de asentamiento en la provincia de Sevilla, con diversas ramificaciones operativas en Málaga, Huelva y Cádiz. En estas ubicaciones disponían de infraestructuras logísticas utilizadas como lugares de ocultación de droga o 'guarderías', así como puntos de entrega conocidos como 'buzones'.

Su modus operandi destacaba por la utilización sistemática de vehículos en funciones de lanzadera, cuya finalidad era detectar con antelación los dispositivos operativos policiales y garantizar la seguridad del vehículo de carga hasta su destino final.

Dada la gran movilidad e itinerancia de los investigados, los investigadores se vieron obligados a precipitar una primera fase de explotación durante el transcurso de uno de los transportes ilícitos o 'narcoviajes'. Esta maniobra táctica permitió la interceptación simultánea de los objetivos en las provincias de Almería, Murcia y Sevilla.

Entre las intervenciones que conforman el total de la droga incautada durante la investigación, destacan las aprehensiones de 500 kilogramos de hachís en la localidad de Jerez de la Frontera (Cádiz) y otros 720 kilogramos de la misma sustancia en la provincia de Burgos. En este caso, fue una patrulla de la Guardia Civil de tráfico la que vio a un conductor que realizó una maniobra antirreglamentaria a la altura del kilómetro 171 de la autovía A-1, cerca de Gumiel de Izán. Al percatarse éste de la presencia del vehículo oficial y que, aparentemente, seguía desde la distancia sus movimientos, emprendió la huida a gran velocidad, de forma peligrosa y zigzagueante, para abandonar más adelante la vía por la salida más cercana.

A continuación, se incorporó de nuevo a la autovía llegando a circular tres kilómetros, pero en sentido contrario hacia el sur, hasta que sufrió un siniestro vial; como consecuencia de los desperfectos sufridos en su parte frontal, no pudo continuar la marcha y el conductor, aparentemente ileso, descendió rápidamente para escapar del lugar a pie. Los agentes encontraron en el interior del vehículo 20 fardos de hachís con un peso de 720 kilos. Es la mayor cantidad de droga incautada por la Guardia Civil en la provincia.