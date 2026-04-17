Adif modernizará y mejorará la protección de 7 pasos a nivel de la línea de ancho métrico Guardo-Balmaseda

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Adif ha adjudicado, por un importe de 2,5 millones de euros, el contrato para las obras de renovación y mejora de la protección de 7 pasos a nivel de la línea de ancho métrico La Asunción-Aranguren, en el tramo Guardo-Balmaseda.

Esta actuación incrementará la fiabilidad de las instalaciones y las condiciones de seguridad de las infraestructuras de transporte, tanto para el tráfico viario como ferroviario.

El contrato contempla la mejora de la protección de un paso a nivel ubicado en el municipio de Valdeolea (Cantabria), que pasará a ser de clase A4, es decir, contará con señalización luminosa y acústica, semibarreras dobles y sistemas de detección de obstáculos mediante cámaras de visión artificial basados en el uso de tecnologías de análisis de vídeo.

Del mismo modo, se mejorará la protección de otro paso a nivel situado en el término municipal de Balmaseda, en Vizcaya, que dispondrá de protección de clase A3 (señalización luminosa, acústica y semibarrera automática). También en Balmaseda, Adif renovará las instalaciones de otros dos pasos a nivel, uno de ellos con protección de clase A3 y el otro con clase A2 (señalización luminosa y acústica que se activa de forma automática con la aproximación del tren).

Asimismo, el contrato comprende la renovación de las instalaciones de tres pasos a nivel de clase A3 ubicados en la provincia de Burgos, en los municipios de Merindad de Valdeporres, Espinosa de los Monteros y Valle de Mena; Estas actuaciones contribuyen a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 3 (Salud y Bienestar), ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura) y 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles).