La Guardia Civil interviene 133.000 euros en metálico en un vehículo en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha intervenido 133.000 euros en metálico durante una intervención en la autovía A-1 en Burgos. Según informa la Comandancia de la Guardia Civil, agentes del Servicio de Fiscal y Fronteras de esta Comandancia han intervenido y depositado oficialmente 133.300 euros en efectivo, después de que componentes del Destacamento de Tráfico de Aranda de Duero detectaran, circulando por la A1, a un vehículo con un señalamiento policial en vigor.

Tras darle el alto e inspeccionar su interior, localizaron en el maletero dos bolsas envueltas en papel de aluminio. En presencia del propio conductor, se procedió a su apertura, hallándose numerosos fajos de billetes de 50 euros que ascendían a la cantidad ya mencionada.

Al no contar con la documentación necesaria para acreditar el lícito traslado de tan elevada suma de dinero, los hechos constituyen una infracción muy grave a la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales, motivo por el que ha sido propuesto para sanción.