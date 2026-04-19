La Guardia Civil interviene 133.000 euros en metálico en un vehículo en Burgos
Agentes del Destacamento de Tráfico de Aranda interceptaron el coche al tener un señalamiento policial en vigot
La Guardia Civil ha intervenido 133.000 euros en metálico durante una intervención en la autovía A-1 en Burgos. Según informa la Comandancia de la Guardia Civil, agentes del Servicio de Fiscal y Fronteras de esta Comandancia han intervenido y depositado oficialmente 133.300 euros en efectivo, después de que componentes del Destacamento de Tráfico de Aranda de Duero detectaran, circulando por la A1, a un vehículo con un señalamiento policial en vigor.
Tras darle el alto e inspeccionar su interior, localizaron en el maletero dos bolsas envueltas en papel de aluminio. En presencia del propio conductor, se procedió a su apertura, hallándose numerosos fajos de billetes de 50 euros que ascendían a la cantidad ya mencionada.
Al no contar con la documentación necesaria para acreditar el lícito traslado de tan elevada suma de dinero, los hechos constituyen una infracción muy grave a la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales, motivo por el que ha sido propuesto para sanción.