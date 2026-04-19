Vuelca un camión en la rotonda del aeropuerto de Burgos

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El vuelco de un camión en la rotonda del aeropuerto ha movilizado a los servicios de emergencias en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 17.42 horas en la que se informa del vuelco de un camión en el kilometro108 de la N-120, en Burgos, en la rotonda del aeropuerto.

En el aviso se informa que ha resultado herido el conductor, un varón de unos 45 años que ha salido por sus propios medios del vehículo. Se ha avisado a la policía local de Burgos, a CNP y a Sacyl.

Por otro lado, el centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 13.43 horas en la que se informa de una caída de moto en el kilómetro 5 de la BU-V-8202, en Jaramillo de la Fuente, donde, ha resultado herido el motorista, un varón de unos 55 años que se quejaba del hombro. El 1-1-2 informaba a la Guardia Civil de Tráfico.