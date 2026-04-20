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La Guardia Civil ha detenido a un varón de 37 años de edad como presunto autor de un delito contra la salud pública, tras una actuación llevada a cabo en la localidad de Villarcayo.

Los hechos ocurrieron días atrás, cuando, de madrugada, una patrulla del Puesto de Soncillo realizaba labores de vigilancia en la localidad, en el marco de los cometidos preventivos que el Cuerpo desarrolla de forma permanente en toda la provincia.

En el transcurso de este servicio, los agentes observaron a dos personas en una zona anexa a una vía principal, con escasa iluminación, lo que levantó sus sospechas y motivó que se aproximaran para su identificación y posterior inspección de sus pertenencias.

Consecuencia de ello, se logró localizar, en posesión de uno de ellos, un total de 16 gramos de hachís –distribuidos en una bolsa y en una pequeña caja que contenía tres dosis diferenciadas- y 5 gramos de anfetamina, tal y como arrojó posteriormente el pesaje oficial. Asimismo, también portaba, en una riñonera, una navaja de muelles, lo que agravaba aún más el riesgo para la seguridad ciudadana.

La elevada cantidad de droga intervenida, junto con su fraccionamiento en dosis, suponía un claro indicio de su destino a la venta ilícita, motivo por el que el propietario fue detenido en el acto como presunto autor de un delito de tráfico de drogas y trasladado hasta dependencias oficiales.

Tras las gestiones policiales pertinentes, las diligencias instruidas, así como el implicado y las sustancias aprehendidas, han sido puestos a disposición del Juzgado en funciones de Guardia de Villarcayo.