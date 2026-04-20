Este pueblo de Burgos se vuelca con el histórico eclipse de sol del 12 de agosto gracias a su ubicación privilegiada

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El miércoles 12 de agosto de 2026, España vivirá uno de los eventos astronómicos más importantes del siglo: un eclipse total de Sol que cruzará la Península de oeste a este. El Ayuntamiento de Medina de Pomar hace un llamamiento a la población y a los visitantes para disfrutar de este fenómeno único con la planificación y seguridad necesarias.

Desde el año 1905, la Península Ibérica no presenciaba un eclipse total de estas características. Durante casi dos minutos, el día se convertirá en noche, permitiendo observar la corona solar y las estrellas en pleno atardecer. Este fenómeno conlleva, además, cambios bruscos en el entorno, como un descenso notable de la temperatura y alteraciones en el comportamiento animal.

La provincia de Burgos se sitúa dentro de la franja de totalidad, lo que convierte a nuestra comarca en un punto de observación clave. El eclipse parcial comenzará a las 19:32 h., siendo el máximo del eclipse a las 20:28 h. coincidiendo con el atardecer. Al suceder con el Sol muy cerca del horizonte, es fundamental situarse en lugares con buena visibilidad hacia el oeste y sin elevaciones montañosas que bloqueen la vista.

Debido a la alta probabilidad de cielos despejados en nuestra zona durante el verano, se prevén desplazamientos masivos de personas que viajarán al norte peninsular para vivir la experiencia.

Para garantizar el orden, la Comisión Nacional del Eclipse coordinará la logística, seguridad y sanidad a nivel estatal para evitar colapsos en las carreteras y servicios básicos. El Ayuntamiento recuerda que la observación de un eclipse solar requiere precauciones estrictas para evitar daños oculares irreversibles. La luz solar puede quemar la retina sin provocar dolor inmediato.

Cartel con las actividades en torno al eclipse.ECB

Solo se puede mirar al Sol directamente durante el momento exacto de la totalidad (cuando el disco solar está 100% cubierto). Fuera de esos escasos dos minutos, es obligatorio el uso de:

• Gafas de eclipse homologadas: Deben cumplir la norma ISO 12312-2. Las gafas de sol convencionales o filtros caseros (radiografías, CDs) no protegen el ojo.

• Filtros solares profesionales: Para telescopios o prismáticos, colocados siempre en el objetivo.

• Proyección indirecta: Uso de cámaras estenopeicas (pinhole) para proyectar la imagen en una superficie blanca.

Se insta a los vecinos a supervisar especialmente a los niños y evitar el uso de cámaras o prismáticos sin filtros adecuados, ya que pueden actuar como una lupa y causar lesiones graves al instante.

Este eclipse de 2026 marca el inicio de una "tríada de eclipses" en España (seguido por el total de 2027 y el anular de 2028), ofreciendo una oportunidad irrepetible que no volverá a suceder en nuestro país hasta el año 2053.

Medina de Pomar, Vive el Eclipse

Bajo el lema "Medina de Pomar, Vive el Eclipse", el Ayuntamiento ha diseñado un espectacular programa cultural y científico que se extenderá durante los meses previos al gran evento del 12 de agosto. Esta programación, liderada en gran parte por la astrónoma y astrofísica Beatriz Varona, tiene como objetivo no solo dinamizar el municipio, sino también preparar a la ciudadanía para una observación segura y consciente.

La concejala de Cultura y Turismo, Nerea Angulo, declara que: “El eclipse de 2026 representa una gran oportunidad para el turismo y posicionará a Medina de Pomar como un sitio estratégico para observar este fenómeno histórico.

Este evento será un motor clave para impulsar nuestra economía local y poner en valor nuestro patrimonio cultural ante visitantes de toda España”. Las actividades darán comienzo el jueves 30 de abril a las 19:00 h en el Salón Noble del Museo Histórico de las Merindades, donde tendrá lugar una charla informativa sobre el eclipse.

Esta sesión incluirá una explicación práctica desde la terraza del Alcázar, aprovechando que ese día el Sol se encontrará exactamente a la misma altura que durante el eclipse de agosto.

La agenda continuará vinculando el deporte con la astronomía el sábado 23 de mayo con la llegada de la 3ª etapa de la XI Vuelta a Burgos Féminas, bautizada como "Burgos Eclipsa".

Posteriormente, el viernes 12 de junio, la Casa de Cultura acogerá talleres infantiles y juveniles de creación de planetas con arcilla y lanzamiento de cohetes, fomentando la curiosidad científica entre los más jóvenes (inscripciones previas en el 661 420 393).

Durante el verano, la programación ganará intensidad. El domingo 12 de julio, la antigua estación de tren será el escenario de una observación del cielo nocturno a las 23:00 h, para la cual se recomienda a los asistentes llevar ropa de abrigo y esterillas. Ya en vísperas del fenómeno, el viernes 7 de agosto, se celebrará la "Noche en Blanco" que contará con un planetario móvil, simulaciones y una explicación mitológica de las constelaciones.

Finalmente, el miércoles 12 de agosto, Medina de Pomar vivirá el momento cumbre con la observación del Gran Eclipse 2026. El Ayuntamiento habilitará diferentes puntos estratégicos en el municipio y un puesto de observación especial en la terraza del Alcázar, garantizando que tanto vecinos como visitantes puedan disfrutar de este acontecimiento histórico.