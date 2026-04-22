El Gobierno destina más de 8 millones a impulsar proyectos en la zona de Transición Justa de Garoña

De la Fuente visita una de las iniciativas en Oña.

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, ha destacado el compromiso del Ejecutivo con la zona de Transición Justa de Garoña durante la visita realizada a varios proyectos financiados por el Instituto para la Transición Justa (ITJ) en municipios afectados por el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña.

En concreto, De la Fuente ha recorrido cinco actuaciones en las localidades de Oña, Frías y Valderrama, impulsadas con ayudas procedentes de fondos europeos Next Generation EU. Estas iniciativas se enmarcan en la línea de apoyo a infraestructuras ambientales, sociales y digitales destinadas a favorecer la reactivación económica del territorio.

El subdelegado ha recordado que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha destinado desde 2021 un total de 8,7 millones de euros a catorce municipios de la provincia de Burgos a través de dos convocatorias de ayudas, correspondientes a los años 2021 y 2023. Según ha señalado, estas inversiones “refuerzan el compromiso con la comarca de Garoña, generando oportunidades y dinamizando los municipios”.

Durante la jornada, De la Fuente ha conocido en Oña el proyecto de rehabilitación del antiguo cuartel para su conversión en viviendas sociales, así como la creación de un espacio de coworking en el colegio público. En Frías, ha visitado la intervención en la Casa Salazar, destinada a acoger un centro de turismo y emprendimiento, además de las mejoras en el Centro Cultural Vadillo. Por último, en Valderrama, perteneciente al municipio de Partido de la Sierra en Tobalina, ha comprobado el desarrollo de un proyecto de dinamización turística vinculado a los Montes Obarenes.

Asimismo, ha explicado que recientemente ha finalizado la fase de alegaciones para la modificación de la normativa que regula estas ayudas, con el objetivo de ampliar los plazos de ejecución de los proyectos municipales. Este ajuste responde a que el hito establecido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ya ha sido cumplido por el ITJ.

El subdelegado ha subrayado que estas líneas de financiación forman parte de las medidas de acompañamiento desplegadas por el Gobierno de España para apoyar la transición económica de los territorios afectados por el cierre de instalaciones energéticas.

A este respaldo se suma la labor de la oficina ubicada en la Subdelegación del Gobierno en Burgos, que cuenta con un Agente del Territorio para la zona de Transición Justa de Garoña. En lo que va de 2025, este servicio ha atendido 265 consultas de ayuntamientos, empresas, grupos de acción local y otras entidades interesadas.

La zona de Transición Justa de Garoña abarca un total de 27 municipios , 24 de ellos en Castilla y León y tres en el País Vasco, y fue creada para dar respuesta a los impactos socioeconómicos derivados del cierre de la central nuclear, promoviendo nuevas oportunidades de desarrollo sostenible en el territorio.