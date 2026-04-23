Un herido al volcar un turismo en Estepar
Un varón de unos 40 años ha resultado herido esta madrugada como consecuencia de un accidente de tráfico ocurrido en la localidad burgalesa de Estepar, según informaron a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112.
El siniestro se ha producido minutos antes de las 05.30, que es cuando el Centro de Emergencias Castilla y León 1-1-2 ha sido informo de la salida de vía y vuelco de un turismo en el kilómetro 6 de la BU-P-1007, en Estepar, donde, había resultado herido un hombre de unos 40 años que se encontraba atrapado en el interior del vehículo.
Desde la sala del 1-1-2 se ha informado a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos, a los Bomberos de Burgos y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que ha desplazado una UVI móvil.
En el lugar, el personal sanitario ha asistido al conductor, que ha sido trasladado en UVI móvil al Complejo Asistencial Universitario de Burgos.