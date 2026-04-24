El pueblo de Burgos que ofrece una casa reformada por 250 euros para atraer a familias numerosas

Una de las calles del municipio donde el Ayuntamiento ha puesto en marcha la adjudicación de una vivienda de alquiler social para atraer nuevos vecinos.ECB

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Brazacorta quiere aumentar su censo atrayendo a nuevos vecinos que se instalen en el pueblo ofreciéndoles una casa en alquiler social por tan sólo 250 euros al mes. Es más, el pueblo quiere niños corriendo por sus calles, así que el Ayuntamiento ha abierto ya el proceso para adjudicar una vivienda municipal reformada en 2025 dentro del programa Rehabitare de la Junta y en su adjudicación va a dar prioridad a familias con hijos, especialmente a las numerosas.

La casa está en la Plaza de la Villa y tiene 96 metros cuadrados repartidos en dos plantas. En la baja se encuentran el comedor, la cocina, un baño y el recibidor. Arriba hay tres habitaciones y un segundo baño. Se trata de un inmueble de titularidad municipal rehabilitado con apoyo de la Junta de Castilla y León, dentro de un programa pensado para recuperar edificios en desuso y darles salida como vivienda social en el medio rural.

El plazo para presentar solicitudes es de diez días hábiles desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, que fue el 20 de abril. La convocatoria está dirigida a mayores de 18 años y fija una unidad máxima de convivencia de siete personas.

No podrá optar cualquiera. El pliego reserva esta vivienda a colectivos de especial protección reconocidos por la normativa autonómica. Ahí entran las familias y, de forma expresa, las familias numerosas, las monoparentales con menores a cargo, las unidades familiares con personas con discapacidad, las víctimas de violencia de género, las personas en proceso de reagrupación familiar y los hogares en riesgo de exclusión social.

Además, el sistema de puntuación deja clara la preferencia por las familias con niños, porque se conceden cinco puntos por cada menor de entre 3 y 12 años, cuatro por cada niño de 0 a 2 años y tres por cada integrante de entre 13 y 18 años. A eso se suman dos puntos en el caso de las familias numerosas y otros cinco para las víctimas de violencia de género con reconocimiento judicial.

Aquellas familias que deseen optar a la vivienda deberán estar inscritas en el Registro Público de Demandantes de Vivienda de Protección Pública de Castilla y León, contar con unos ingresos máximos de 6,5 veces el IPREM y acreditar que están al corriente de sus obligaciones con Hacienda, la Seguridad Social y la Tesorería municipal. El pliego también deja fuera, salvo excepciones concretas, a quienes sean propietarios o usufructuarios de otra vivienda en España.

La renta se ha fijado en 250 euros al mes, con un contrato que durará un año y podrá prorrogarse automáticamente hasta un máximo de siete anualidades. Para formalizarlo habrá que abonar una fianza equivalente a dos mensualidades y pagar el primer mes. Los suministros y gastos ordinarios de la vivienda correrán por cuenta del arrendatario.