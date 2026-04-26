Luto en Regumiel por la muerte de un hombre de 61 años en una carrera de montaña

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Trágico suceso durante la sexta edición de la Muñalba Trail, en Regumiel de la Sierra. Un hombre de 61 años, vecino de Burgos, murió de manera repentina este sábado mientras participaba en una prueba de distancia corta. Fue la propia organización la que dio la voz de alarma a la sala de operaciones del 112, a las 17:39 horas, tras tener constancia de que uno de los corredores se encontraba «inconsciente» porque «al parecer se había caído».

Dadas las circunstancias, el 112 movilizó un helicóptero del Sacyl que se desplazó hasta un camino forestal ubicado en el sureste de la Peña El Vaso. Según ha podido saber este periódico, el varón «se empezó a sentir mal» justo antes de desvanecerse. Por desgracia, cuando el personal sanitario llegó al lugar ya había fallecido.

También se desplazó hasta la zona la Guardia Civil, que activó el protocolo judicial nada más certificarse la muerte del corredor. Por su parte, la organización de la Muñalba Trail emitió un comunicado para trasladar su «más sincero pésame» y «cariño» a los familiares del fallecido, casado y con dos hijos.

«Este trágico suceso nos ha dejado profundamente consternados», señalan los promotores de la Muñalba Trail, quienes decidieron suspender la prueba de este domingo en señal de duelo. «En estos momentos, toda nuestra atención y apoyo están con la familia, amigos y allegados del deportista», apostillan desde la organización a expensas de informar sobre «cualquier novedad» relativa a la carrera aplazada por «respeto a lo ocurrido y a las personas afectadas».