Herida leve tras un accidente de tráfico en Lerma

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Una mujer de unos 60 años resultó herida este domingo tras sufrir una accidente de tráfico en el kilómetro 1 de la carretera BU-904, a la altura de la urbanización Monte Arlanza de Lerma.

El siniestro, según detalla el 112, se produjo a las 12:47 horas a consecuencia de una salida de vía. Tras recibir el aviso, la sala de operaciones puso los hechos en conocimiento de la Guardia Civil y de Emergencias Sanitarias del Sacyl, que envió una ambulancia al lugar.

Una vez allí, el personal sanitario atendía a la víctima, que se encontraba consciente y fuera del vehículo, después de que manifestase dolor en la cadera.