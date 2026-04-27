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Dos heridos tras un accidente múltiple en la A-1 a la altura de Sarracín

Una furgoneta y dos turismos se vieron involucradas en el siniestro

Un agente de la Guardia Civil de Tráfico en Sarracín.

Un agente de la Guardia Civil de Tráfico en Sarracín.TOMÁS ALONSO

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Dos personas han resultado heridas este lunes tras verse involucradas en un accidente de tráfico en el kilómetro 231 de la autovía A-1, en sentido Burgos, a la altura de Sarracín

El suceso, notificado a las 12 del mediodía a la sala de operaciones del 112, se produjo a raíz de una colisión por alcance de una furgoneta y dos turismos. 

Con la Guardia Civil sobre aviso, el 112 también movilizó a Emergencias Sanitarias del Sacyl  para atender a los dos ocupantes de la furgoneta, quienes referían dolor de espalda. 

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