Evacuado en helicóptero al HUBU tras atropellarle un camión en Arija

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un hombre de unos 65 ha sido trasladado en helicóptero al Hospital Universitario de Burgos (HUBU) tras sufrir un atropello. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía un aviso a las 16:32 horas sobre un atropello en el camping situado en la calle Gran Vía, en Arija, donde, un hombre de unos 65 años ha resultado herido en la pierna al ser golpeado por un camión que estaba realizando maniobras.

El centro de emergencias del 1-1-2 ha avisado a la Guardia Civil y a Sacyl. El herido ha sido trasladado en helicóptero medicalizado al Complejo Asistencial Universitario de Burgos.