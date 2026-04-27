Así es Julia, la aventurera de un pueblo de Burgos que viaja a Vietnam en un reality para seniors

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Julia Martínez, enfermera jubilada especializada en salud mental y residente en Briviesca, ha sido elegida para formar parte del Desafío Santalucía Seniors 2026, una auténtica aventura que reunirá a cinco personas mayores de 65 años en una expedición por Vietnam que tendrán que demostrar sus habilidades en la práctica de deporte de alta exigencia en un formato de producción audiovisual. La incorporación al grupo final de la burgalesa se confirma tras superar un fin de semana de pruebas físicas en la sierra de Madrid junto a otras 271 candidatos procedentes de toda España.

Martínez compartirá la travesía con Quique Soler, de 78 años y procedente de Valencia, Pilar Sanguino, de 79 años y residente en Tres Cantos, Pablo San José, de 71 años y vecino de Majadahonda, y José Puch, de 69 años y afincado en Paracuellos del Jarama.

Cinco historias que convergen en la expedición

Cada participante aporta una trayectoria distinta que refleja el espíritu del proyecto. Julia llega con una amplia experiencia en montaña, cicloturismo y grandes travesías a pie. Por su parte, José Puch, ejecutivo en servicios aéreos, se suma como veterano montañero y guía de grupos; mientras que Pilar Sanguino, secretaria de dirección, aporta su historial como viajera y sus ascensiones a cumbres como el Aneto o el Toubkal. Quique Soler, arquitecto técnico y aparejador, completa el grupo con su condición de campeón del mundo por equipos de trail running en la categoría de 70 a 80 años.

A mayores, Pablo San José, director general comercial y árbitro de pádel en activo, afronta el reto a pesar de no haber practicado nunca el ciclismo.

Tres de los cinco son septuagenarios y todos coinciden en defender los valores de esfuerzo, resiliencia y trabajo en equipo que promueve la organización.

El equipo comenzará su reto el 1 de septiembre en un territorio que incluye arrozales en terraza o las formaciones kársticas de Phong Nha, una zona muy conocida por albergar algunas de las mayores cuevas del planeta.

La agenda de este reality exige superar cinco disciplinas que pondrán a prueba la resistencia física y mental de los participantes. Las tres primeras jornadas se dedicarán al ciclismo para acumular 140 kilómetros. A continuación, el grupo se desplazará a las cuevas para realizar trekking, rápel, espeleología y paddle SUP.

Resistencia y coordinación en territorio vietnamita

Una parte de la expedición implicará que los participantes tendrán que pasar la noche en el interior de las formaciones subterráneas, bajo bóvedas que alcanzan los 150 metros de altura y en condiciones de alta humedad. Este entorno obligará a los aventureros a confiar plenamente en su preparación y en la coordinación del grupo. La empresa Trex Exploring, que se encarga de la organización de este desafío asiático para seniors, documentará toda la travesía con cámaras para convertir la experiencia en un testimonio audiovisual.

La iniciativa responde a la apuesta de Santalucía por promover una visión positiva del envejecimiento. Andrés Romero, consejero director general de la aseguradora, enfatizó que la etapa senior puede vivirse con ilusión, energía y nuevos retos por delante, como es el caso de estos aventureros en Vietnam. Con esta tercera edición del desafío, se quiere demostrar que la resiliencia y el deseo de asumir nuevos proyectos no caducan al cumplir los sesenta y cinco años. Julia Martínez y sus compañeros se preparan ahora para demostrarlo en directo en Vietnam.

Romero añadió que la actitud y las ganas de superarse no entienden de edad y que las personas mayores continúan siendo una fuente de inspiración para toda la sociedad. En este sentido, defiende una mirada renovada sobre la longevidad que priorice una madurez activa, participativa y llena de oportunidades. "Creemos en una madurez activa, participativa y llena de oportunidades. Iniciativas como esta nos ayudan a romper estereotipos, reconocer el enorme valor de la experiencia y poner en primer plano la aportación de las personas senior en todos los ámbitos”, remarcó.

Con solo dos ediciones previas, la primera a la Cordillera Blanca peruana y la segunda al archipiélago ártico de Svalbard, el Desafío Santalucía Seniors ya ha recibido varios reconocimientos institucionales.

El documental grabado en Perú durante la primera edición, titulado La Huella y el Tiempo, logró en marzo de 2026 el premio al documental más social en el Festival de Málaga.