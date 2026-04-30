Autorizada la adjudicación de las obras de los colectores de Los Corrales y Bardauri, en Miranda de Ebro (Burgos) que comenzarán en junio

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El Consejo de Administración de la sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España (ACUAES) autorizó en su reunión de hoy la adjudicación de los contratos de ejecución de las obras de los colectores de Los Corrales y Bardauri, en Miranda de Ebro (Burgos). El objetivo es que los trabajos puedan comenzar en el mes de junio, tras la firma del acta de replanteo y una vez se hayan obtenido las autorizaciones necesarias. Estas infraestructuras permitirán recoger las aguas residuales de estos barrios para su correcto tratamiento en la nueva depuradora construida por ACUAES, poniendo fin a los vertidos sin tratar al arroyo de San Miguel.

Para el colector de Los Corrales se recibieron cuatro ofertas siendo seleccionada la empresa YARRITU, S.A, por un importe de 325.339 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de seis meses. En el caso del colector de Bardauri, las ofertas presentadas fueron tres, resultando adjudicataria la misma empresa YARRITU, S.A., por un importe de 353.337 euros (IVA incluido) y cinco meses de plazo.

Las obras completan el conjunto de actuaciones ejecutadas por ACUAES para ampliar y mejorar el saneamiento y depuración en Miranda de Ebro, en las que se han invertido alrededor de 16,5 millones. Se ha llevado a cabo la construcción de una nueva depuradora, el tanque de tormentas de Anduva y tres nuevas estaciones de bombeo de aguas residuales, además de la remodelación de otras cuatro principales, todas ellas actualmente en funcionamiento.

A petición del Ayuntamiento, la sociedad mercantil estatal se ha hecho cargo de los colectores de Los Corrales y Bardauri, tanto de la redacción de los proyectos como de su ejecución, además de promover la posible cofinanciación de estas obras a través de los fondos europeos Next Generation. El colector de Los Corrales se divide en dos tramos: el primero, entre Los Corrales y el Polígono industrial de Ircio, con una longitud de 605 metros; el segundo, de 415 metros, entre Aspodemi y la Urbanizacion Fuentecaliente.

Por su parte, el colector de Bardauri tendrá una longitud de 925 metros y recogerá los vertidos de la zona de La Tejera, prologándose hasta la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) de Aquende. La actuación incluye la demolición de las fosas sépticas existentes. El objetivo de ACUAES es que los trabajos se puedan iniciar en junio tras la firma del acta de replanteo y una vez se hayan obtenido las autorizaciones necesarias.