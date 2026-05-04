Burgos se convierte en paraíso del mototurismo

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

250 mototuristas han disfrutado de la provincia de Burgos y su patrimonio este fin de semana. El Moto Club Burgos Sport, ha organizado con la colaboración de Sodebur, la ruta Burgos RoadBook en su sexta edición.

Ha tenido un recorrido aproximado de unos 500 kilómetros. Los mototuristas recogieron sus dorsales en la tarde del viernes. Y gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Villadiego y Sodebur, el sábado 2 de mayo de 2026, se inició a las 7:45h desde Villadiego finalizado el evento a las 20:30 en el mismo municipio. Los participantes además disfrutar de la localidad, conocieron entre otras la zona Amaya-Camino, su riqueza y patrimonio y parte de la gastronomía provincial gracias a Burgos Alimenta. En la ruta destacaron el Geoparque de las Loras y la Peña Amaya.

El sistema para seguir la ruta fue por medio de un roadbook, por lo que cada uno de los 250 participantes iba provisto de un porta-roadbook. La ruta no fue competitiva, su principal característica fue el disfrutar de los paisajes y gastronomía.

La Diputación de Burgos, a través de sus marcas Burgos Origen y Destino, y Burgos Alimenta patrocinan y colaboran en este acontecimiento con el objetivo de dar a conocer la riqueza patrimonial, natural y enogastronómica de la provincia. Además, patrocinan Viña Pedrosa, Motos Bodero, SW-Motech, y Metacrilatos Burgos y Burgocar. Y colaboran Lexus, Rodauto, Vicky Interiorismo, Acerbis, Axa, Monto Tiendas y Óscar Manzano Andrés.