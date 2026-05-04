Un aparatoso accidente de tráfico deja dos heridos en la Ribera del Duero

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Dos hombres resultaron heridos este lunes a raíz de un aparatoso accidente de tráfico registrado en la A-1 a su paso por la localidad burgalesa de Bahabón de Esgueva, en la Ribera del Duero.

Hasta seis llamadas recibía la sala de operaciones del 112, entre las 15:43 y las 15:46 horas, alertando del siniestro en el kilómetro 184 de la citada autovía en sentido Madrid. Según la información recabada, el accidente se produjo debido a una colisión por alcance que propició que el camión hiciese un efecto tijera. Es decir, un giro del remolque en plena vía.

Con la Guardia Civil y el Sacyl en el lugar de los hechos, el personal sanitario atendió a un varón de unos 50 años, herido pero consciente, con dolores en la espalda. También a otro, de unos 40, con lesiones en el cuello.

Dadas las características del siniestro, la Dirección General de Tráfico (DGT) informaba a través de las redes sociales del corte de uno de los carriles hasta la retirada del vehículo pesado.