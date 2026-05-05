El Festival Juvenil de Teatro Grecolatino de Clunia cumple su 25 edición

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Teatro romano de Clunia vuelve a llenarse de jóvenes espectadores los días 6 y 7 de mayo, con el inicio de la XXV edición del Festival Juvenil de Teatro Grecolatino, una cita ya consolidada en el panorama educativo y cultural que conecta a estudiantes de toda España con los grandes textos de la Antigüedad.

Organizado por la Diputación Provincial de Burgos, a través de su Unidad de Cultura, en colaboración con la Asociación Cultural Clunia Sulpicia y bajo la coordinación de su presidente Miguel González, este encuentro se celebra de forma ininterrumpida desde el año 2000 y ha permitido a más de 40.000 alumnos de toda España entre 14 y 18 años acercarse al teatro clásico en un entorno patrimonial único, como es el teatro romano de Clunia.

A lo largo de este cuarto de siglo, miles de jóvenes han descubierto sobre el escenario la vigencia de autores como Eurípides, Aristófanes, Plauto o Sófocles, cuyas tramas, pese a haber sido escritas hace más de 2.500 años, siguen resonando en los argumentos del cine y la narrativa contemporánea.

El programa de esta edición se desarrolla los días 6 y 7 de mayo, con funciones de mañana y tarde que combinan tragedia y comedia. La apertura tendrá lugar el miércoles con la representación de Edipo Rey, de Sófocles, a las 12:30 horas, a cargo del grupo Arthistrión de Villaviciosa de Odón (Madrid). Ya por la tarde, a las 17:00 horas, la misma compañía pondrá en escena Cistellaria, de Plauto.

El jueves 7 de mayo será el turno de Corzo Producciones, procedente de A Coruña, que interpretará Antígona, también de Sófocles, en la sesión matinal (12:30 horas), y Anfitrión, de Plauto, por la tarde (17:00 horas).

Este año acudirán alumnos de las provincias de Burgos, Santander, Guadalajara, Palencia, Segovia, Soria y Valladolid.