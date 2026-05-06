Cae una experta banda de ladrones de bancos que asaltó una sucursal en Cardeñadijo

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal formado por seis individuos que se habían especializado y que tenían una

gran experiencia en cometer robos con fuerza en bancos de todo el territorio nacional. Robaban y empleaban vehículos de gran cilindrada y herramientas altamente especializadas para cometer sus golpes en cuestión de minutos.

La investigación se inició en octubre de 2025, a raíz del aumento de robos de vehículo a motor de alta gama en la provincia de Madrid. A estos vehículos se les cambiaban las placas de matrícula por otras, sustraídas o dobladas, para posteriormente cometer los robos en entidades bancarias.

A este grupo criminal se le atribuye el robo a entidades bancarias en las localidades de Cardeñadijo (Burgos), Montemayor de Pinilla (Valladolid), Barrax (Albacete), La Puebla del Salvador (Cuenca), así como El Torrico y Casarrubios del Monte (Toledo).

Vehículos de gran cilindrada y placas de matrícula dobladas

Los miembros de este grupo criminal sustraían vehículos de gran cilindrada, principalmente en la provincia de Madrid, y los utilizaban para cometer los robos y huirdel lugar con celeridad. Además, se averiguó que los ocultaban en una parcela agrícola de la vega de Chinchón.

Una vez modificadas las placas de matrícula de los vehículos sustraídos, se desplazaban hasta pequeñas localidades de la geografía española y durante a madrugada, inutilizaban las medidas de seguridad de las entidades bancarias, llegando a cortar el cableado o a utilizar inhibidores de frecuencia.

140.000 euros sustraídos en una sola noche

Tras acceder a la entidad bancaria, utilizaban herramientas altamente especializadas con las que, en cuestión de minutos, arrancaban la caja fuerte, para introducirla en el vehículo y huir rápidamente del lugar. De esta forma, en una sola noche fueron capaces de apoderarse de más de 140.000 euros.

En la explotación de la operación se han realizado cinco registros y se ha podido detener a los seis integrantes del grupo criminal.

Además, se han intervenido diversos efectos relacionados con los robos: cuatro vehículos, pinzas hidráulicas, una lanza térmica, radiales, inhibidores de frecuencia, llaves vírgenes, extractores de bombines, dispositivos de geolocalización GPS, cámaras de video encubiertas, diferentes dispositivos electrónicos, así como dinero y la ropa utilizada en la comisión de diferentes hechos delictivos.

A los seis detenidos se les imputan judicialmente treinta y dos hechos delictivos y tras pasar a disposición judicial, se ha decretado la entrada en prisión preventiva de todos ellos.

En la investigación policial han participado Unidades de las Comandancias de Madrid, Toledo y Burgos.