Sen visita el nuevo Centro Social, un 'coworking' y un espacio de exposiciones en Pancorbo

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El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, visitó hoy en Pancorbo (Burgos) el nuevo Centro Social con Espacio dedicado para Mayores, un ‘coworking’ y un espacio de exposiciones, cuya inversión ascendió a 950.000 euros, y fue financiado por fondos europeos. Estuvo acompañado por el alcalde del municipio, Javier Cadiñanos.

El objetivo del Ayuntamiento es fomentar la interacción de vecinos de diferentes edades y dar a conocer el entorno donde se encuentra Pancorbo, mediante un espacio expositivo. El edificio está ubicado en la plaza Mayor de la localidad y contará con tres alturas que albergarán los diferentes equipamientos.

Pancorbo es uno de los municipios beneficiarios de las de ayudas del Instituto para la Transición Justa (ITJ) a los municipios afectados por el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña, ubicada en el Valle de Tobalina. El edificio ha estado abandonado durante años y con la rehabilitación realizada tiene entrada tanto por la plaza Mayor como por la calle Antecubia.

Sen recordó que estas ayudas, concedidas por el Instituto para la Transición Justa en el marco, del PRTR, financian proyectos municipales de infraestructuras ambientales, sociales y digitales en Zonas de Transición Justa, con fondos europeos Next Generation EU. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico concedió, dentro de esta línea específica de ayudas del ITJ para ayuntamientos va un total de 7,8 millones desde 2021 en doce municipios de la provincia de Burgos a través de dos convocatorias en los años 2021 y 2023.

En palabras del delegado del Gobierno, “estas líneas de ayudas responden al compromiso del Gobierno de España con la implementación de medidas de acompañamiento y apoyo para la reactivación económica de la zona y, de esta forma, evitar la despoblación de esta comarca tras el cierre de Garoña”.

La delimitación del ámbito territorial de la Zona de Transición Justa de Garoña incluye 27 municipios. Veinticuatro municipios en la provincia de Burgos: Ameyugo, Berberana, Bozoó, Busto de Bureba, Cascajares de Bureba, Cillaperlata, Cubo de Bureba, Encío, Frías, Jurisdicción de San Zadornil, Medina de Pomar, Merindad de Cuesta-Urria, Miranda de Ebro, Miraveche, Navas de Bureba, Oña, Pancorbo, Partido de la Síerra en Tobalina, Quintanaélez, Santa Gadea del Cid, Santa María Rivarredonda, Trespaderne, Valle de Tobalina y Villanueva de Teba. Y tres municipios de la provincia de Álava: Lantarón/Lantaron, Ribera Baja/Erriberabeitia y Valdegovía/Gaubea.