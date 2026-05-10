Rescatan a un hombre atrapado en su vehículo tras caer desde un puente
Los servicios de Emergencias intervienen en dos accidentes de tráfico en menos de ocho horas
Un aparatoso accidente de tráfico registrado a primera hora de la mañana de este domingo en la provincia de Burgos ha puesto en alerta a los servicios de Emergencias. Según informa el 112, un hombre de unos 50 resultó herido tras caer desde un puente mientras circulaba por el kilómetro 13 de la AP-1, a la altura de Quintanapalla.
Eran las 7:20 horas cuando la sala de operaciones del 112 recibía el aviso. Aparte de trasladar la incidencia a la Guardia Civil y al Sacyl, que envió una UVI móvil al lugar, también se requirió la presencia de los Bomberos de Burgos para rescatar a la víctima, quien permanecía atrapada en el interior del turismo.
Una vez efectuada la excarcelación, el personal sanitario asistió in situ al hombre antes de proceder a su traslado al Hospital Universitario de Burgos (HUBU).
Previamente, a las 23:44 horas, se tenía constancia del vuelco de un turismo en el kilómetro 285 de la N-122A, a su paso por Fuentecén en sentido Valladolid. De acuerdo a las indicaciones dadas por el alertante, todos los ocupantes del vehículo lograron salir por sus propios medios. No en vano, solicitaron asistencia sanitaria para atender a una persona que se encontraba herida. En base a ello, se comunicó lo sucedido a la Guardia Civil y al Sacyl.