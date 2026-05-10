Rescatan a un hombre atrapado en su vehículo tras caer desde un puente

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un aparatoso accidente de tráfico registrado a primera hora de la mañana de este domingo en la provincia de Burgos ha puesto en alerta a los servicios de Emergencias. Según informa el 112, un hombre de unos 50 resultó herido tras caer desde un puente mientras circulaba por el kilómetro 13 de la AP-1, a la altura de Quintanapalla.

Eran las 7:20 horas cuando la sala de operaciones del 112 recibía el aviso. Aparte de trasladar la incidencia a la Guardia Civil y al Sacyl, que envió una UVI móvil al lugar, también se requirió la presencia de los Bomberos de Burgos para rescatar a la víctima, quien permanecía atrapada en el interior del turismo.

Una vez efectuada la excarcelación, el personal sanitario asistió in situ al hombre antes de proceder a su traslado al Hospital Universitario de Burgos (HUBU).

Previamente, a las 23:44 horas, se tenía constancia del vuelco de un turismo en el kilómetro 285 de la N-122A, a su paso por Fuentecén en sentido Valladolid. De acuerdo a las indicaciones dadas por el alertante, todos los ocupantes del vehículo lograron salir por sus propios medios. No en vano, solicitaron asistencia sanitaria para atender a una persona que se encontraba herida. En base a ello, se comunicó lo sucedido a la Guardia Civil y al Sacyl.