Uno de cada cuatro ciclistas heridos en las carreteras de Burgos acaba en estado grave

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

El auge progresivo del ciclismo en la provincia de Burgos ha obligado a intensificar, de un tiempo a esta parte, las labores de vigilancia por parte de la Guardia Civil. Sobre todo al tratarse de un colectivo especialmente vulnerable en carretera frente a los conductores de turismos o vehículos pesados. De hecho, a lo largo del último lustro uno de cada cuatro deportistas heridos en vías interurbanas acabó en estado grave.

Desde 2022 hasta el pasado 30 de abril, la red provincial suma un total de 46 siniestros con víctimas ciclistas. 11 acabaron en el hospital, aunque la cifra se ha ido reduciendo significativamente. En lo que va de año, según los datos que maneja la Dirección General de Tráfico (DGT), tan solo una persona tuvo que ser hospitalizada.

La buena noticia, dentro de lo que cabe, es que tan solo se ha contabilizado una víctima mortal en los últimos cinco años. Se trata de un hombre de 83 años, vecino de Barbadillo del Mercado, que fue arrollado por un camión cuando transitaba por la carretera N-234 a finales de julio de 2024. Pese a sus esfuerzos, el personal sanitario que de desplazó hasta el lugar de los hechos nada pudo hacer por salvar la vida del anciano, que falleció prácticamente en el acto.

Con una media de 11 siniestros de este tipo al año, el jefe de la DGT en Burgos, Raúl Galán, planteó recientemente impulsar una campaña informativa y «amable» en coordinación con la Benemérita tras constatar un «aumento masivo de los desplazamientos». Dicho y hecho, se llevará a cabo hasta el domingo con un doble objetivo. Por un lado, «sensibilizar a los conductores» de cara a «extremar las precauciones». Por otro, recordar que los ciclistas también tienen una serie de «obligaciones» que han de «respetar para evitar riesgos».

Pese al carácter «pedagógico» de la campaña, el capitán del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil en Burgos, Javier San Vicente, advierte que se interpondrán sanciones «cuando corresponda». En el caso de los ciclistas, la mayoría de multas se deben a «distracciones», «conducciones en paralelo» o el «uso de teléfonos móviles o de cascos». Galán, por su parte, precisa que la incidencia del alcohol suele brillar por su ausencia dentro de este colectivo. En cuanto a la tipología de los accidentes, existe un reparto más o menos equitativo entre caídas que derivan en salidas de vía y arrollamientos.

Aunque la campaña se llevará a cabo por todo el territorio, San Vicente indica que hay zonas con mayor afluencia de ciclistas. Principalmente las poblaciones por las que discurre el Camino de Santiago y Las Merindades, que suele recibir a un gran número de deportistas procedentes del País Vasco y de otras provincias del norte del país.