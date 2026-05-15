La ﻿﻿Fundación Gutiérrez Manrique concede 500.000 euros al apoyo de entidades sociales de Burgos

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La Fundación Gutiérrez Manrique, gestionada por la Fundación Caja de Burgos, ha concedido ayudas por valor de 500.000 euros a un total de 67 entidades sociales de la provincia de Burgos, en el marco de su Convocatoria de Apoyo a Entidades Sociales 2026.

Este respaldo económico se distribuye en dos líneas de actuación: 416.000 euros para Proyectos Sociales y 84.000 euros para mejoras en Infraestructuras.

Las ayudas están dirigidas a organizaciones que desarrollan su labor en la provincia de Burgos, con especial atención a la comarca de Villasandino (Odra-Pisuerga). Se han apoyado proyectos dedicados a la atención directa de personas o familias con necesidades especiales y/o en riesgo de exclusión social, a programas de asesoramiento y ayuda a afectados y familiares y a la resolución de situaciones de urgente necesidad.

Por zonas geográficas, la Fundación destina 33.600 euros a la zona de Aranda y la Ribera, 45.000 euros a Miranda de Ebro, 11.000 euros a Las Merindades, y 88.128 euros (un 18 % del importe total concedido en la convocatoria) a proyectos desarrollados en la comarca Odra-Pisuerga o destinados a personas residentes o procedentes de dicha zona.

Los 322.272 euros restantes se han concedido a entidades sociales con sede en la capital burgalesa que en muchos casos actúan en toda la provincia.

Con los proyectos apoyados se llegará a 38.543 personas en toda la provincia de Burgos (de las cuales 24.139 serán beneficiarios directos y el resto indirectos). Estos beneficiarios serán atendidos por entidades ubicadas en la comarca Odra-Pisuerga (2.001 personas), Aranda y la Ribera (1.075), Miranda de Ebro (1.144) y Las Merindades (640). Los proyectos destinados a los 33.683 beneficiarios restantes serán desarrollados por entidades cuya sede se encuentra en Burgos capital, aunque gran parte de estos beneficiarios residen en otras zonas de la provincia, incluyendo áreas rurales.

En concreto, 1.397 de estas personas residen en la comarca de Odra-Pisuerga, por lo que el total de beneficiarios pertenecientes a esta comarca en esta convocatoria será de 3.398. Si atendemos a la tipología de las 67 entidades receptoras del apoyo de la Fundación, en esta convocatoria se han otorgado 198.000 euros a entidades de exclusión social, 111.500 euros al ámbito de la discapacidad intelectual, 72.000 euros a asociaciones que trabajan con diferentes tipos de enfermedades, 61.300 euros a entidades de discapacidad física, 25.200 euros a iniciativas relacionadas con discapacidad por enfermedad mental, 22.000 euros a asociaciones centradas en familia e infancia y 10.000 euros al ámbito de la discapacidad sensorial.

Este año se pone de manifiesto una apuesta decidida por la innovación social como palanca de mejora de la atención, la inclusión y la sostenibilidad. Las iniciativas seleccionadas incorporan nuevos enfoques, metodologías y herramientas que permiten dar respuestas más ajustadas, eficaces y dignas a realidades sociales cada vez más complejas.

En esta edición, la innovación se concreta especialmente en el uso estratégico de la tecnología aplicada a la intervención social, con proyectos como los impulsados por Adacebur, mediante la utilización de realidad virtual en procesos de rehabilitación neurológica, o Aspodemi, a través de una plataforma digital para la estimulación cognitiva y el seguimiento personalizado del progreso de las personas usuarias.

También destaca la apuesta de Cáritas Diocesana de Burgos por la digitalización de la gestión de ayudas sociales mediante una aplicación propia orientada especialmente al medio rural. Estas herramientas no solo mejoran la motivación y la autonomía de las personas usuarias, sino que facilitan una intervención más individualizada, con mayor capacidad de seguimiento y adaptación a las necesidades de cada persona.

Asimismo, destacan iniciativas que transforman servicios y recursos existentes, impulsando modelos más inclusivos, accesibles y adaptados a las necesidades específicas de las personas. Ejemplo de ello es el proyecto de Asamimer, que favorece la inclusión activa de personas con discapacidad en el funcionamiento de recursos comunitarios del medio rural, promoviendo su participación social y laboral en entornos normalizados.

También sobresale el proyecto de Asadema, centrado en la creación del primer recurso específico para menores con discapacidad tutelados por la Junta de Castilla y León en el territorio, cubriendo un vacío histórico en la red de atención mediante un modelo especializado y adaptado a sus necesidades físicas, cognitivas y sensoriales.

Otro eje relevante es la innovación en los modelos de acompañamiento social y sociosanitario, que evolucionan hacia intervenciones más continuadas, relacionales y flexibles. En este ámbito destaca el proyecto VÍHNCULO del Comité Ciudadano Antisida de Burgos, que incluye la gestión de la Casa de Acogida 'La Encina', recurso único en Castilla y León, y desarrolla un acompañamiento integral y continuado para personas con VIH en situación de vulnerabilidad social, combinando apoyo emocional, acceso a derechos, acompañamiento sociosanitario, estabilidad residencial y mejora de la autonomía ocupacional y laboral.

También sobresalen iniciativas como el modelo de ANEDEAR, que impulsa una red de apoyo para personas con afectación neurológica en el ámbito rural desde un enfoque de atención centrada en la persona, o el servicio de atención domiciliaria impulsado por la Asociación Española Contra el Cáncer, que ofrece atención social especializada a pacientes y familias en situación de vulnerabilidad.

La convocatoria también visibiliza propuestas pioneras en el ámbito de la salud mental y el bienestar emocional, con especial atención a la infancia, la juventud y colectivos vulnerables, apostando por modelos de proximidad, canales digitales accesibles y entornos menos medicalizados.

En este sentido, destaca el proyecto de Salud Mental Miranda, pionero en la atención específica a la salud mental infanto-juvenil en Miranda de Ebro, mediante canales de proximidad digital adaptados a jóvenes.

Asimismo, Espacio Seguro Burgos impulsa el primer recurso en Burgos de atención psicológica y jurídica especializada con perspectiva LGTBI+, incorporando además modelos de acompañamiento comunitario y trabajo coordinado con fuerzas y cuerpos de seguridad, justicia y sanidad.

Estas iniciativas contribuyen a normalizar el cuidado de la salud mental, mejorar la detección temprana y acercar los recursos a territorios con menor cobertura especializada.

De forma transversal, los proyectos seleccionados refuerzan el trabajo en red y la coordinación con servicios públicos, administraciones y entidades del tercer sector, incorporando metodologías participativas y mecanismos de validación directa por parte de las personas destinatarias.

Iniciativas como los programas intergeneracionales impulsados por AFAR contribuyen a fortalecer los vínculos comunitarios, combatir el aislamiento y promover una participación social más activa e inclusiva.

Esta cooperación favorece intervenciones más eficaces, equitativas y sostenibles, evita duplicidades y mejora la capacidad de transferencia y replicabilidad de las experiencias desarrolladas, con especial impacto en la mejora de la salud y el bienestar, la reducción de desigualdades y la cohesión social y territorial.

En conjunto, la Convocatoria 2026 consolida un modelo de apoyo que entiende la innovación no como un fin en sí mismo, sino como una herramienta al servicio de la mejora continua, la equidad territorial y la calidad de vida de las personas.

Un modelo plenamente alineado con la Agenda 2030 y con el compromiso de la Fundación de impulsar respuestas sociales más humanas, inclusivas y sostenibles, basadas en la cooperación, el aprendizaje compartido y la respuesta a necesidades sociales reales.

Compromiso sostenido con el Tercer Sector

Con las citadas ayudas, la Fundación Gutiérrez Manrique reafirma un año más su compromiso con las entidades de la sociedad civil que trabajan en el denominado Tercer Sector. En concreto, durante los cinco últimos años esta institución ha destinado 2.320.000 euros a este tipo de proyectos.

La Fundación Gutiérrez Manrique, constituida en 1979, está administrada por la Fundación Caja de Burgos y desarrolla sus actividades en los ámbitos social, asistencial, educativo y cultural en la provincia de Burgos, principalmente en la comarca de Villasandino (Odra-Pisuerga).