Roberto Brasero y Rocío Martínez se montan en globo en Burgos para promocionar el eclipse

Imagen de los presentadores con la portavoz de la Diputación, Inmaculada Sierra.ECB

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El hombre del tiempo en Antena 3 Roberto Brasero y al periodista deportiva burgalesa Rocío Martínez se han subido esta mañana a un globo aerostático, acompañados por la portavoz de la Diputación de Burgos, Inmaculada Sierra, para promocionar el eclipse solar del próximo 12 de agosto.

La iniciativa, realizada mediante un vuelo en globo aerostático con salida a las 7:00 horas desde Peñaranda de Duero, busca promocionar el territorio como un enclave privilegiado para la observación astronómica, poniendo en valor sus paisajes, su cielo y su riqueza territorial.

En la jornada participaron también representantes institucionales y municipales y miembros del Ayuntamiento de Peñaranda de Duero.