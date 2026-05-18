Tres heridos en una salida de vía en Basconcillos del Tozo
Emergencias Sanitarias movilizó un helicóptero medicalizado
Tres personas han resultado heridas en un accidente registrado en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 15.43 horas en la que se informa de la salida de vía de un turismo en el kilómetro 42 de la N-627, en Basconcillos del Tozo.
En el aviso se indica que tres personas han resultado heridas. Se ha avisado a Tráfico de Burgos y a Sacyl, que ha movilizado entre otros recursos, un helicóptero medicalizado.
Por otro lado, el 1-1-2 recibía un aviso de un atropello en avenida Palencia junto al puente Besson, en Burgos. La llamada se registró a las 14.26 horas y se informaba del atropello de un patinete a una mujer, de unos 70 años, que estaba consciente.
El centro de emergencias del 1-1-2 avisó a Policía Local y a Sacyl, que ha enviado un recurso para atenderla.