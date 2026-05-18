Tres heridos en una salida de vía en Basconcillos del Tozo

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Tres personas han resultado heridas en un accidente registrado en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 15.43 horas en la que se informa de la salida de vía de un turismo en el kilómetro 42 de la N-627, en Basconcillos del Tozo.

En el aviso se indica que tres personas han resultado heridas. Se ha avisado a Tráfico de Burgos y a Sacyl, que ha movilizado entre otros recursos, un helicóptero medicalizado.

Por otro lado, el 1-1-2 recibía un aviso de un atropello en avenida Palencia junto al puente Besson, en Burgos. La llamada se registró a las 14.26 horas y se informaba del atropello de un patinete a una mujer, de unos 70 años, que estaba consciente.

El centro de emergencias del 1-1-2 avisó a Policía Local y a Sacyl, que ha enviado un recurso para atenderla.