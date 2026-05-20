Herida una mujer tras un accidente de tráfico en un pueblo de Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Una mujer de unos 50 años resultó herida este miércoles tras sufrir una accidente de tráfico a las afueras de la localidad burgalesa de Frías. El suceso, según detalla el 112, se produjo pasadas las 9:30 horas.

El vehículo en el que circulaba la mujer se salió de la vía junto al puente medieval del municipio. De acuerdo a la información recabada en el aviso, gestionado por la sala de operaciones del 112, la mujer se encontraba consciente aunque con un golpe en la cabeza.

Ante tales circunstancias, el 112 movilizó de inmediato a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias del Sacyl, que envió una ambulancia al lugar de los hechos para asistir a la víctima.